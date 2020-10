Mainat demana «respecte» per als seus fills en una situació «dolorosa»

El productor televisiu Josep Maria Mainat va demanar que cessi la «persecució mediàtica» i els «judicis paral·lels» a la seva família i que es respecti la intimitat dels seus fills després del suposat intent d'homicidi per part del seu ex-dona, en una situació que viu de manera «especialment dolorosa». En un comunicat, Mainat va mostrar la seva confiança en l'administració de justícia i va negar a més que estigui sent investigat per maltractament físic o psíquic a la seva exdona Àngela Dobrowolski, ja que el jutge va rebutjar les mesures de protecció que va sol·licitar la seva exdona, davant el qual ha demanat l'arxiu de la causa. «Malgrat l'extraordinària gravetat dels fets, el fet que Àngela (Dobrowolski) hagi estat la meva dona durant nou anys i sigui la mare dels meus dos fills petits fa per a mi especialment dolorosa aquesta situació, que espero es resolgui com més aviat millor», va dir.