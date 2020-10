Macrooperació amb 51 detinguts per narcotràfic al centre de Barcelona

Més de mil agents dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana i el Cos Nacional de Policia van desplegar ahir a les 8 hores una nova macrooperació antidroga contra diferents trames de delinqüents, la principal, d'origen pakistanès, que controlen pisos de la droga al centre de Barcelona. Van ser arrestades 51 persones i es van registrar 35 domicilis i 5 locals. Alguns dels pisos eren cases de caps de l'organització, d'altres eren «guarderies» de l'heroïna i la cocaïna i un tercer grup més reduït funcionaven encara com a narcopisos –llocs en què els compradors podien injectar-se la droga.

L'epicentre del dispositiu és al centre del Raval, tot i que alguns registres es van efectuar al Prat de Llobregat, Badalona i Cornellà. Es tracta d'una operació policial que està sota secret de sumari i que va arrencar fa l'agost del 2019, quan es va detectar de nou una activitat organitzada de narcotràfic al nucli antic.



Tercera gran batuda

És la tercera gran batuda en dos anys que es desplega al Raval. La primera tromba policial –operació Bacar– va ser el 29 d'octubre del 2018 i va tenir com a objectiu desarticular la màfia dominicana que controlava 26 narcopisos, en què es van arrestar setanta persones. La segona –operació Suricat– va ser un cop, el 20 de juny del 2019, contra la màfia pakistanesa que havia rellevat els traficants dominicans i es va saldar amb 35 registres en domicilis i la detenció de cinquanta persones. La tercera ha estat de nou contra narcos d'origen pakistanès. Amb la intervenció contra la màfia pakistanesa de fa 14 mesos va quedar al descobert que el nucli dur de la xarxa explotava els compatriotes obligant-los a vendre droga en pisos o de captadors, al carrer, utilitzant la venda de llaunes com una disfressa per oferir marihuana, cocaïna o viagra. No només va caure llavors una xarxa de narcotraficants, sinó també un engranatge de tràfic d'éssers humans. Els traslladaven per diferents rutes que connectaven el Pakistan amb Barcelona i a l'arribar a la capital catalana els comunicaven que havien contret amb l'organització un deute, que podia oscil·lar entre 12.000 i 25.000 euros. Al Raval, la població del Pakistan representa un 20% dels habitants, segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, i la immensa majoria no té vincle amb el narcotràfic.