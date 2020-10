Els antiavalots dels Mossos seguiran donant suport als desnonaments

El diputat de CatECP Marc Parés i la diputada de la CUP Maria Sirvent van reclamar al conseller d'Interior, Miquel Sàmper, que deixi d'enviar antiavalots dels Mossos d'Esquadra per evitar desnonaments de famílies. En el marc de la sessió de control al Parlament, el conseller va replicar que els Mossos «obeeixen ordres judicials» i va recordar que el seu departament està intentant crear una taula de treball amb tots els actors que intervenen als desnonaments.

I va preguntar per què no s'ha allargat la moratòria per als desnonaments fins al 31 de gener. I és que, segons el conseller, ara sembla que hi hagi més desnonaments perquè s'estan fent els endarrerits que es van ajornar per la covid-19.

El conseller va convidar els diputats a ser presents en la taula de treball i trobar una solució «perquè aquestes imatges no es tornin a produir».



Enquesta del CEO

Sàmper va citar les dades de l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) i la bona valoració de la ciutadania als Mossos per concloure que «probablement el problema el tenim aquí dins» en referència al Parlament perquè a l'exterior els Mossos «sempre són ben valorats». «Crec que el CEO no s'equivoca en excés», va afegir el conseller.