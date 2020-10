Jutjaran el conseller Solé per permetre la consulta de l'1-O quan era alcalde

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) jutjarà el proper 14 de desembre el conseller d'Acció Exterior i exalcalde d'Agramunt, Bernat Solé, d'ERC, per un delicte de desobediència, acusat de facilitar la celebració del referèndum de l'1-O al seu municipi. La sala civil i penal del TSJC va assenyalar ahir la vista del judici al conseller d'Acció Exterior, per a qui la Fiscalia demana una pena d'any i mig d'inhabilitació i multa de 24.000 euros per un delicte de desobediència a l'autoritat judicial per donar suport al referèndum de l'1-O, cedint locals públics i ocultant urnes. La causa contra Solé es va obrir, precisament, per una querella que la Fiscalia va presentar arran de la instrucció que, en vigílies de l'1-O, va dictar el llavors fiscal general, José Manuel Maza, perquè s'obrissin diligències a centenars d'alcaldes per facilitar el referèndum a les seves poblacions.