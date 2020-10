El Govern obrirà delegacions a Dakar, Sydney i Tòquio

El Govern va aprovar ahir l'obertura de les noves delegacions a Austràlia, el Japó i el Senegal. Les oficines s'instal·laran, en concret, a les ciutats de Sydney, Tòquio i Dakar, i permetran a la Generalitat tenir presència institucional als cinc continents. De fet, l'obertura de les noves delegacions respon a la necessitat de cobrir zones geogràfiques on encara no hi havia representació, i fa augmentar de 15 a 18 el total d'oficines a l'estranger. L'objectiu és que les noves delegacions contribueixin a ampliar la col·laboració del Govern amb contraparts internacionals.