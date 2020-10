Arrufat nega l'acusació d'agressió sexual però evita aclarir el seu cas

L'exdiputat i exdirigent de la CUP Quim Arrufat va negar ahir algunes «actituds» que se li atribueixen periodísticament entorn del seu abandonament del partit el 2019 després d'una denúncia interna per agressió sexual, tot i que va evitar aclarir les acusacions que han sortit ara a la llum.

Arrufat, que va ser un dels tres primers diputats de la CUP al Parlament, entre 2012 i 2015, va abandonar l'organització política l'abril del 2019 -just abans de les eleccions municipals en què ell tenia previst participar, a la llista per Vilanova i la Geltrú- després de ser blanc de dues denúncies internes per abusos sexuals, una d'elles per agressió, segons va publicar el diari Ara i va confirmar la formació anticapitalista en un comunicat.

Des de Twitter, Arrufat va publicar un breu comunicat en què va afirmar que «les actituds» que se li atribueixen «no són certes» i «no responen ni tan sols al contingut dels expedients tramitats internament en el marc de la comissió feminista» de la CUP.

Per part seva, la diputada anticapitalista Natàlia Sànchez, en declaracions a Catalunya Ràdio, va explicar que Arrufat va marxar de la formació quan es trobava enmig de denúncies d'agressions masclistes i quan va decidir plegar estava «a les portes d'una més que probable expulsió». Sànchez va explicar que entre la primera i la segona denúncia presentades s'han dotat d'eines per poder afrontar aquest tipus de situacions. Els anticapitalistes tenen ara un protocol feminista que detalla els passos a seguir en cas que es produeixin.



ERC arxiva un expedient

D'altra banda, l'executiva nacional d'ERC va aprovar per unanimitat ahir les resolucions de la comissió de garanties que arxiven l'expedient obert a l'excap del gabinet d'exteriors Carles Garcias, acusat d'assetjament sexual. Segons van explicar fonts del partit en un comunicat, si bé la formació no pot sancionar Garcias per no ser militant d'ERC, com a conseqüència de l'expedient no podrà tornar a militar en aquest partit en un futur.