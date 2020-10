Aragonès i Colau no assistiran a l'acte amb el Rei

Ni el vicepresident en funcions de president de la Generalitat, Pere Aragonès, ni l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, assistiran divendres a l'acte que comptarà amb la presència de Felip VI. Fonts del Govern català van apuntar que «fa dies» Aragonès ja va declinar la invitació abans de conèixer la llista de participants. «Ara que sabem que s'incorporen Felip VI i Pedro Sánchez mantenim la nostra posició de no anar-hi», van afegir. Colau va afirmar que no participarà en actes al costat del Rei «fins que la Casa Reial no doni les explicacions que deu a la ciutadania».