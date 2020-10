L'exconsellera Vilallonga va patir un microictus després del seu cessament

La recentment cessada consellera de Cultura Mariàngela Vilallonga ha revelat a Twitter que ha tingut un accident vascular després del seu cessament pel president de la Generalitat, Quim Torra, a principis de mes, com explica El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona.





Villalonga, que no va encaixar bé el seu cessament i la seva substitució per Àngels Ponsa, com va poder explicitar en diverses entrevistes televisives, ha relacionat el succés de salut amb el canvi laboral.





Els oracles ja devien preveure aquesta simetria, però no els vaig consultar. Tres dies després de començar setembre vaig ser cessada com a consellera. Tres dies abans d'acabar setembre he tingut un micro ictus lacunar. Un setembre de mal recordar. Sperat infestis, metuit secundis — MariàngelaVilallonga (@MVilallonga) September 29, 2020

Catedràtica de Filologia Llatina a la Universitat de Girona,ha recorregut als clàssics per narrar l'episodi, i en concret als «oracles», a setembre i a una cita de l'inici d'una coneguda oda d'Horaci directament en llatí, que és també un cant a l'esperança. «Sperat infestis, metuit secundis...», un cor ben disposat espera en l'adversitat i tem en la prosperitat...»va protagonitzar algunes polèmiques quan va denunciar que es parlava «massa castellà» a TV-3 o al Parlament de Catalunya.