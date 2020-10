Iceta crida a fer un canvi i a recuperar «una dècada perduda» pel procés

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va llançar ahir una crida als catalans a fer possible un «canvi» al capdavant de la Generalitat, després d' «una dècada perduda» pel procés independentista. Així ho va plantejar ahir en la clausura de l'Escola de Tardor del PSC, celebrada telemàticament, en què va denunciar que els successius governs presidits per Artur Mas, Carles Puigdemont i Quim Torra «no han estat capaços ni d'encertar les prioritats, ni d'acordar amb la resta de forces, ni d'utilitzar de forma eficient els recursos» dels quals disposava la Generalitat.

«Avui no hi ha cap terreny en el qual puguem dir que estem millor que fa deu anys. No hem guanyat ni noves competències ni nous recursos, no hem arribat a acords que ens permetin avançar, ens hem tancat en nosaltres mateixos», va afirmar.

Després d'aquests «deu anys de procés independentista», va subratllar el líder del PSC, Catalunya ha acabat amb una «societat més dividida, una economia més debilitada i una pèrdua d'oportunitats i d'energies».



Reunions a Europa

Per il·lustrar les seves crítiques als governs sobiranistes per la pèrdua de pes i d'oportunitats de Catalunya, Iceta ha posat en relleu que «des del 2012 o 2014, cap responsable de la Generalitat ha pogut reunir-se amb cap responsable europeu».

Per això, ha recalcat, «Catalunya necessita un canvi d'horitzó, de perspectiva, de protagonisme, de lideratge», i per abanderar aquest canvi Iceta ha destacat que el PSC planteja «un rumb concret» que passa per una redefinició de les prioritats.

Per a Iceta, hi ha tres eixos prioritaris: la «reactivació econòmica», la «reconstrucció social» i la «reconciliació entre catalans». Segons Iceta, cal impulsar «acords amb voluntat de durada» i la «recerca permanent» de ponts de diàleg entre la ciutadania.