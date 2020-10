Els Bombers demanen extremar la precaució en les excursions després que els rescats es disparin un 51% el setembre

Els Bombers de la Generalitat fan una especial crida a la precaució als ciutadans que tinguin previst fer activitats a l'aire lliure durant aquest cap de setmana. La previsió meteorològica apunta mal temps a l'alta muntanya, vent a gran part de les comarques catalanes i mala mar. En conseqüència, Protecció Civil ha activat la prealerta Ventcat i de Procicat per risc d'onatge.

Durant aquest mes de setembre, els Bombers de la Generalitat han practicat 213 rescats al medi natural, mentre que al 2019 van ser 141. Destaquen especialment els rescats de muntanya: 122 el 2020 davant de 69 de 2019. I és que en els darrers anys s'ha detectat un increment constant dels serveis de rescat al medi natural: banyistes amb problemes a rius, barrancs, gorgs i, sobretot, excursionistes, escaladors i senderistes que es precipiten o es perden pels boscos o la muntanya. Enguany, malgrat les setmanes de confinament, el nombre d'aquests serveis també ha crescut: fins al 30 de setembre, s'han efectuat un total de 1.248 serveis. El 2019 en van ser 1.079.

Així doncs, fent especial esment a tots aquells que durant aquest cap de setmana tinguin previst fer activitats de muntanya, excursionisme, anar a collir bolets o un simple passeig per la natura, els Bombers de la Generalitat reiteren la necessitat de seguir els consells de seguretat per a activitats de lleure a l'aire lliure.



El cos ha fet una quarantena de sortides aquest dissabte pel fort vent arreu de Catalunya



El cos de bombers ha fet avui una quarantena de sortides –entre les 9.00 i les 17.00 hores- pel fort vent arreu de Catalunya, que ha bufat amb ratxes d'entre 60 i 80 km/h a nombroses comarques. La majoria de serveis han estat per retirar arbres i branques caigudes, antenes inestables i objectes amb risc de caure a la via pública, majoritàriament a l'àrea metropolitana de Barcelona, Vallesos i Penedès. Destaquen les sortides de Bombers per treure una branca de grans dimensions que tallava un carril de la C-243 a Sant Sadurní d'Anoia i per retirar diversos arbres que han caigut sobre cotxes aparcats en poblacions com Terrassa, Lleida, Badalona i Premià de Mar. No consten ferits ni desperfectes de gravetat.

Les ratxes màximes de vent s'han registrat a Font-rubí (77 km/h), a la bocana sud de Port de Barcelona (76,7 km/h) i als Hostalets de Pierola (73,1 km/h), segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). A la xarxa de Meteoclimatic, les ratxes màximes s'han produït a Rojals (84 km/h), Prades-Tossal de la Baltasana (77 km/h) i al barri de Gràcia de Barcelona (77 km/h).

Consells de seguretat per a excursionistes i muntanyencs



Per tal d'evitar accidents, els participants en activitats al medi natural, ja sigui en una ruta a l'alta muntanya o per anar a collir bolets, han d'adoptar certes mesures tant a l'hora de planificar com de realitzar la sortida. Així mateix, també és de vital importància un bon equipament i una condició física i psíquica adequada al nivell d'esforç que requereixi l'activitat.

Abans de sortir:



PENSEU: Què aneu a fer? Qui fa l'activitat? Quan i on?

PLANIFIQUEU: Cal que sigui una activitat adaptada al grup. Tingueu presents horaris, recorreguts i desnivells. Consulteu les guies i mapes i la predicció meteorològica.

EQUIPEU-VOS: Porteu la roba i el calçat adients, aigua i menjar: opteu per aliments energètics, com els fruits secs.

FORMEU-VOS: Cal que coneixeu les tècniques necessàries per a l'activitat que voleu realitzar, com usar els materials requerits i tenir nocions mínimes d'assistència de primers auxilis.

MINIMITZEU RISCOS: El risc zero no existeix, però ens hi podem acostar. Feu-ne una valoració contínua.



Durant la sortida:



Eviteu sortir sols o perdre el contacte amb les persones que us acompanyen.

Un cop iniciada l'activitat, observeu l'estat del grup, si esteu complint l'horari i si les condicions meteorològiques continuen sent favorables. Ara que el dia és més curt, tingueu en compte l'hora en què es fa fosc. Si no ho veieu clar, no dubteu en girar cua.

Porteu roba de colors vius.

Fixeu punts de referència en el recorregut, de manera que pugueu orientar-vos.

Tingueu sempre a punt un mitjà de comunicació amb el 112, per exemple el telèfon mòbil amb bateria ben carregada. Apreneu a enviar la vostra ubicació mitjançant les aplicacions de missatgeria instantània més populars.

Hidrateu-vos i alimenteu-vos durant tota la jornada.

Abans de sortir a bosc o a muntanya cal consultar la previsió meteorològica.