Uns dos-cents independentistes envolten el TSJC en l'aniversari de la vaga del 3-O

Uns 200 independentistes es van concentrar ahir davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), convocats per la Plataforma 3 d'Octubre, en el tercer aniversari de la vaga general celebrada aquest dia de 2017 a Catalunya, després de l'1-O.

Els assistents van ser convocats a les 12 sota el lema «Envoltem el TSJC» contra la repressió i en defensa dels drets i les llibertats». Abans de l'acte, els participants van clamar «llibertat» després de nomenar a alguns dels dirigents independentistes empresonats i a l'estranger per l'1-O.

La mobilització també va comptar amb intervencions de diversos col·lectius, com ara el SEPC, el sindicat de llogaters, Alerta Solidària, el sindicat de manters, COS, USTEC o IAC. Els parlaments es van fer davant del TSJC com a símbol per denunciar la justícia «com actiu de la repressió».

Durant els parlaments, els representants dels col·lectius van coincidir a destacar que la plataforma del 3 d'octubre sempre ha tingut un «component reivindicatiu social» i van posar en valor les lluites per la regularització, la sanitat i l'educació públiques o la regulació dels lloguers, entre altres.

«Hem de respondre amb lluita i mobilització, no ens donaran cap dret sense lluitar-lo», va concloure el portaveu d'Alerta Solidària, Xavier Pellicer, que va recordar la situació dels darrers detinguts durant l'aniversari de l'1-O.



Simbolisme

Després dels discursos, els concentrats van donat la volta a l'edifici del TSJC per envoltar simbòlicament el tribunal, que va estar custodiat pels Mossos d'Esquadra amb furgons i tanques per tot el perímetre. Inicialment volien encerclar-lo de forma estàtica, però l'organització va optar per una mobilització lenta per facilitar el manteniment de distàncies.