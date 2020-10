El Govern defensa la vigència del mandat de l'1-O i reclama a l'Estat que "torni al terreny de la política"

El Govern proclama que el mandat de l'1-O continua vigent i que els obliga, en una declaració amb motiu del tercer aniversari del referèndum. No fer-ho, afegeix l'escrit, seria "assumir que la repressió ha vençut les urnes".

L'executiu en funcions referma la seva aposta per l'amnistia i l'autodeterminació i es dirigeix a l'estat espanyol per reclamar-li que posi sobre la taula una proposta. "És una exigència democràtica que l'estat espanyol torni al terreny de la política i la negociació i abandoni la judicialització i la repressió", afegeix la declaració. Finalment, el Govern conclou que Catalunya és capaç de fer possible l'impossible.