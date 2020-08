Onada de calor amb un nou episodi de temperatures màximes extremes

Protecció Civil de la Generalitat manté l'alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) per Onada de calor davant les previsions meteorològiques emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya i per les afectacions que es preveu que se'n poden derivar.

El Departament de Salut manté el pla d'actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut en fase 2.

Protecció Civil ha demanat als ajuntaments que es prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos; persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat; persones que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure (incloses les activitats laborals) i persones amb malalties cròniques. Es demana als ajuntaments especialment que, si han de condicionar els espais i atesa la situació de pandèmia per coronavirus, que ho facin tenint en compte les mesures sanitàries i de seguretat pertinents (distància de seguretat, ús de mascareta i disposició de gel hidroalcohòlic).

Segons les previsions meteorològiques, es manté l'episodi de temperatures màximes extremes a les comarques del Pla de Lleida on el llindar d'avís es superarà durant tres dies consecutius. La temperatura mínima sovint no baixarà dels 20 ºC tret de zones de muntanya. Avui dissabte la zona afectada per possible superació de llindar s'estendrà a la zona de la Catalunya Central i a les comarques del Prepirineu central i occidental.



Protecció Civil posa èmfasi en els consells d'autoprotecció de la ciutadania: