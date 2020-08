El risc de rebrot i la taxa de propagació baixen en els últims set dies a Catalunya

Els contagis diaris a Catalunya van mantenir-se ahir, per segon dia consecutiu, per sota del llindar del miler. Durant les darreres 24 hores van registrar-se fins a 955 nous positius tenint en compte totes les tipologies de proves. El total acumulat des de l'inici de la pandèmia es troba ja en 102.245. Si tenim en compte només les proves PCR -que són les més fiables- en són 82.271 en el còmput global, 758 més que el dia anterior. D'aquests, més de 600 han es concentren a Barcelona i la seva àrea metropolitana. A la capital catalana s'han confirmat 138 nous positius per PCR, mentre que a la regió metropolitana sud, n'hi ha 228 més i a la nord se n'han registrat 280 més, amb especial incidència a Sabadell, Terrassa i Ripollet.

En l'interval de set dies entre el 26 de juliol i l'1 d'agost, a tot Catalunya hi ha hagut 6.094 casos confirmats per PCR. És una xifra inferior als 6.488 de l'interval de set dies anterior, del 19 al 25 de juliol. Entre aquests períodes, el risc de rebrot ha baixat i ha passat de 184,19 a 160,24, però es manté en uns nivells molt elevats, ja que el llindar de risc alt se situa en 100. També ha baixat la taxa de propagació del virus (Rt), que ara se situa en un 1,01, mentre que en els set dies anteriors era d'1,30. La taxa de confirmats per PCR se situa en 79,43 per cada 100.000 habitants -84,57 en l'interval de set dies anterior-, i l'edat mitjana de positius per PCR continua en els 37 anys. El nombre de pacients ingressats es redueix: ara n'hi ha 607, 25 menys que en l'última actualització, quan eren 632. D'aquests, 111 estan a les UCI, 3 més.

Pel que fa a les defuncions, les funeràries han reportat 10 morts en les darreres hores i el total s'eleva a 12.791. De les noves, 5 són d'usuaris de residències, que en total ja sumen 6.331.



Cribatges massius

Davant la cadena de contagis que està fent augmentar les taxes de positius a la regió metropolitana nord, la Generalitat va posar ahir en marxa un cribatge mitjançant el qual vol fer unes 9.000 proves PCR a Ripollet, Terrassa i Sabadell durant aquesta setmana.

El dispositiu va donar ahir el tret de sortida a Ripollet, on professionals del CatSalut van començar a visitar les comunitats de veïns on s'havien geolocalitzat positius, per fer testos PCR porta a porta. Núria Serra, directora executiva del Vallès Occidental Est del CatSalut, va afirmar que s'ha optat per aquesta estratègia perquè els casos detectats en concentren en una àrea molt específica. L'objectiu és identificar pacients asimptomàtics, els quals representen el 50% dels positius detectats a tot Catalunya. Alhora, a partir d'avui també es faran més proves en una carpa instal·lada al barri del Pont Vell de Ripollet.

Tot i que els experts asseguren que a la regió Metropolitana Nord s'ha fet una «bona contenció» del virus, indiquen que la incidència de casos positius que s'ha registrat en els darrers dies, ha encès les alertes. «Crèiem que havíem de ser proactius i posar en marxa una estratègia que ens permetés detectar persones asimptomàtiques que no presenten una clínica i segueixen fent una vida social activa», comentava Núria Serra directora executiva del Vallès Occidental Est del Catsalut. També va assenyalar que molts d'aquests ciutadans són joves, que tot i poder patir símptomes lleus com ara un mal de cap, no acudeixen al CAP i tendeixen a automedicar-se. Així, va detallar que l'estratègia que s'està desenvolupant a Ripollet és diferent de la que es farà a Terrassa o Sabadell, on els positius per covid-19 presenten un «nivell de dispersió elevat».