Portugal, República Dominicana i, ara, Abu Dhabi?

Segueixen les especulacions sobre el viatge que hauria iniciat el Rei emèrit després de deixar Espanya arran de la investigació oberta sobre els suposats fons a paradisos fiscals. Algunes fonts l'han situat a Portugal, altres a República Dominicana. El que sí està clar és que va estar a Sanxenxo i després se li va perdre la pista. No hi ha resposta oficial.

El diari ABC explicava ahir que Joan Carles I hauria volat en un jet privat des de Vigo fins a Abu Dhabi. El monarca manté una excel·lent relació personal amb les famílies reials dels Emirats Àrabs. Les autoritats d'aquest país mantenen silenci sobre l'assumpte. Segons el diari madrileny, el Rei emèrit va sortir des de Vigo al matí del dilluns en un jet privat al costat d'un assessor i quatre escortes i va aterrar set hores més tard en un aeroport executiu de la capital dels Emirats Àrabs Units. El pla de vol del jet privat, segons ABC, va ser alterat per reflectir que era un vol París-Abu Dhabi i així evitar rastrejos. En realitat, l'avió hauria sortit de París diumenge i hauria fet escala a Vigo per recollir el monarca.

Des de l'aeroport executiu d'Abu Dhabi, Joan Carles I hauria estat portat en helicòpter fins a l'hotel Emirates Palace, un dels més cars del món i propietat del Govern del país. Es tracta d'un recinte de 800.000 metres quadrats a prova de paparazzi del qual no hauria sortit per les altes temperatures, segons el diari. La seguretat la hi facilita «el seu amic» Mohamed ben Zayed Al Nahyan, el príncep hereu d'Abu Dhabi.