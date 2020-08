Llargues cues en el primer dia de cribratges massius a Sabadell

El primer dia de cribratges massius per detectar amb proves PCR casos positius de coronavirus al sud de Sabadell en persones asimptomàtiques va arrencar ahir amb llargues cues a ple sol. L'objectiu de les proves és intentar localitzar el focus de contagis a la zona sud de Sabadell, concretament als barris de Les Termes i Campoamor, on s'han instal·lat carpes a les places de les Termes i Picasso, respectivament. Els responsables del Departament de Salut en aquest àmbit sanitari van visitar aquestes dues instal·lacions, que van obrir les portes al matí amb un lleu retard a causa de problemes tècnics que van fer que les primeres proves no es poguessin practicar fins gairebé les 10. «Tenim la voluntat de tallar la cadena de transmissió que existeix en aquestes zones, de les dades que ens aporten aquestes proves PCR intentarem fer de nou un estudi de geolocalització per veure si podem trobar els punts que han estat focus de transmissió», va dir la directora d'Atenció Primària de la Regió Sanitària Metropolitana Nord, Núria Prat. Aquesta situació té lloc a la zona sud del municipi, si bé al nord, on també s'ha registrat un augment superior a la mitjana de la Regió Sanitària, s'ha aconseguit acotar els nuclis de contagi, de manera que no cal fer testos massius. Com a Sabadell, on es preveu realitzar unes 3.000 proves PCR fins dissabte, a Ripollet també s'ha instal·lat una carpa, on es calcula que podrien fer-se uns 1.500 tests en tres dies.



Catalunya suma 865 casos

Catalunya va registrar 706 nous casos de coronavirus confirmats per PCR i el total s'eleva a 82.977, segons l'últim balanç del Departament de Salut. La xifra total és de 103.110 casos (865 més) amb totes les proves. 12.802 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, després que les funeràries hagin reportat onze defuncions en les darreres hores. El risc de rebrot continua pujant i se situa en 163,87 (160,24 en el balanç anterior); clarament a la zona vermella, ja que el llindar de risc alt se situa en 100. La velocitat de propagació del virus puja lleugerament i és d'1,03 (1,01 en les dades anteriors). El nombre de pacients ingressats baixa a 576 (31 menys que en l'última actualització) i 108 estan a les UCI (111 en les darreres dades).

En l'interval de set dies entre el 27 de juliol i el 2 d'agost, a tot Catalunya hi ha hagut 6.186 casos confirmats per PCR. És una xifra inferior als 6.459 de l'interval de set dies anterior, del 20 al 26 de juliol. Entre aquests períodes, el risc de rebrot ha baixat i ha passat de 177,35 a 163,87, però es manté en uns nivells molt elevats. També ha baixat la taxa de propagació del virus (Rt), que ara se situa en un 1,03, mentre que en els set dies anteriors era d'1,23. La taxa de confirmats per PCR se situa en 80,63 per cada 100.000 habitants -84,19 en l'interval de set dies anterior-, i l'edat mitjana de positius per PCR continua en els 37 anys.



Infermeres a les escoles

Cada centre i escola catalana tindrà un infermer assignat a partir de setembre per controlar les possibles dades de coronavirus que puguin sorgir, segons va explicar TV3 citant fonts del Departament de Salut de la Generalitat.

El professional, segons les citades fonts, no estaran físicament al centre educatiu, sinó que actuaran des del Centre d'Atenció Primària (CAP) corresponent, des d'on activarà els protocols necessaris en cas que hi hagi alguna sospita de contagi de coronavirus, per determinar si és positiu i rastrejar contactes.