Salut confirma que millora la situació a Figueres i Vilafant

Catalunya suma 510 nous casos de Covid-19 confirmats per PCR i en registra un total de 81.513, segons l'últim balanç del Departament de Salut. La xifra total s'eleva a 101.290 (622 més) amb totes les proves. Les funeràries han reportat 30 noves defuncions –la xifra més alta dels últimes set dies- i en total són 12.781 persones les que han mort des de l'inici de la pandèmia, segons les dades de Salut.

El risc de rebrot és de 155,87, lleugerament més baix que en el balanç anterior (159,13), però continua sent molt elevat -el llindar de risc alt se situa en 100-. Pel que fa a la velocitat de propagació ara és d'1 (1,02 en les dades anteriors). Hi ha 632 pacients ingressats (+29 que en l'última actualització), dels quals 108 a les UCI (+3).

Baixa 10 punts la taxa de confirmats per PCR

En l'interval de set dies entre el 25 i el 31 de juliol, a tot Catalunya hi ha hagut 5.892 casos confirmats per PCR. És una xifra inferior als 6.572 de l'interval de set dies anterior, del 18 al 24 de juliol. Entre aquests períodes hi ha hagut una consistent baixada del risc de rebrot, del 194,83 al 155,87. Tot i que continua clarament a la zona vermella, la tendència és a estabilitzar-se. També ha baixat la velocitat de propagació (Rt), que ara se situa en un 1 pelat quan en els set dies anteriors era d'1,40. La taxa de confirmats per PCR se situa en 76,80 per cada 100.000 habitants -85,66 en l'interval de set dies anterior-, i l'edat mitjana de positius per PCR continua en els 37 anys.

Del total de casos acumulats a tot Catalunya des de l'inici de la pandèmia, 81.513 són per PCR, 4.309 epidemiològics, 2.797 probables, 3.543 són proves ELISA i 9.128 per test serològic.



30 noves morts, la xifra més alta de la setmana

Pel que fa a les defuncions, les funeràries han reportat 30 noves morts i el total s'eleva a 12.781. D'aquests, 7.008 han mort en centres hospitalaris o sociosanitaris, 4.119 en residències, 814 en domicilis i 840 no estan classificats per falta d'informació. Entre els usuaris de les residències, n'han mort 6.326, dels quals 4.102 en una residència, 1.831 en un centre hospitalari o sociosanitari, 93 en domicilis i 300 no estan classificats.



Població en residències: només 7 casos més PCR

En el cas de la població en les residències, els casos confirmats per PCR des de l'inici de la pandèmia són 15.242, 7 més que l'últim balanç. La xifra s'eleva a 16.696 (9 més) si es tenen en compte totes les altres proves. La taxa de confirmats per PCR entre els usuaris d'aquests centres és de 266,43 per cada 100.000 habitants si s'analitzen els set dies corresponents del 25 al 31 de juliol, per sobre dels 7 dies anteriors, quan era de 208,65.



Població general: 493 casos més per PCR

Si es té en compte la població general, sense les persones que viuen en residències, els casos confirmats per PCR han pujat de 493 i la xifra total se situa en els 65.307. Comptant totes les proves, els casos acumulats són 82.051 (600 més). La taxa de confirmats per PCR és de 74,24 per cada 100.000 habitants. Les defuncions en la població general són 6.406.



Millora la situació a Figueres i Vilafant

Pel que fa a la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR acumulats són 6.485 i pugen a 8.508 si es tenen en compte totes les proves (+32). Han mort 821 persones, una més que en l'anterior balanç. El risc de rebrot se situa en 80,02, clarament per sota del 102,13 de setmanes anteriors. La Rt és d'1 i va a la baixa, i la taxa de confirmats per PCR, de 37,24.

En el cas de Figueres, municipi amb restriccions en aquesta regió, els casos confirmats són 521 per PCR, 9 més, i 606 amb totes les proves (9 més). En aquesta ciutat han mort deu persones. El risc de rebrot és molt alt però ja baixa, de 481,02 en el període entre el 25 i el 31 de juliol -860,23 entre el 18 i el 24 de juliol-. La velocitat de propagació és de 0,95, per sota de l'1,89 de set dies anteriors, mentre la taxa de confirmats per PCR és de 207,45.

A Vilafant, l'altre municipi d'aquesta zona amb restriccions, el risc de rebrot se situa en 586,88 -368,21 del 18 al 24 de juliol- i la Rt és d'1,74 -1,49 en l'interval de set dies anterior-. El total de casos confirmats per PCR des de l'inici de la pandèmia en aquest municipi és de 57, 63 amb totes les proves.



Regió sanitària de Barcelona

A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià de Besòs, el número total de confirmats per PCR se situa en 21.659 (70 més que en l'últim balanç), xifra que s'eleva a 28.012 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 4.304 persones.

El risc de rebrot tendeix a la baixa, però continua molt elevat. Del 18 al 24 de juliol se situava en 264,29, mentre que del 25 al 31 de juliol, en 191,13. La Rt baixa d'1,54 a 0,99 -comparant els intervals de 7 dies- i per tant baixa de la barrera recomanable de l'1. La taxa de confirmats per PCR els últims set dies és de 90,77.



La velocitat de transmissió baixa d'1 a Barcelona ciutat

A Barcelona ciutat, s'han registrat 69 nous casos confirmats per PCR i arriba a un total de 21.211. Si es tenen en compte totes les proves, des de l'inici de la pandèmia hi ha hagut 27.382 casos, 82 més. Les defuncions a la capital són un total de 4.265. El risc de rebrot és de 190,49 i la corba tendeix a la baixa. La velocitat de transmissió és de 0,98, per sota de l'1,54 de l'interval de 7 dies anterior. La taxa de confirmats per PCR és de 90,53 per cada 100.000 habitants.



L'Hospitalet, Cornellà i Castelldefels, en la bona línia

La regió sanitària metropolitana sud registra un total de 16.521 casos confirmats per PCR (137 més que en l'últim balanç), 19.897 amb l'acumulat de totes les proves. Les morts se situen en 2.348, set més en les últimes hores. El risc de rebrot està en nivells elevats, 251,68, tot i que és més baix que en els set dies anteriors, quan era de 297,22. La velocitat de propagació també baixa i és d'1,07. La taxa de confirmats per PCR és de 115,18 per cada 100.000 habitants.

Pel que fa a l'Hospitalet de Llobregat, els casos confirmats per PCR són un total de 5.405, 70 més que l'anterior balanç. Amb totes les proves, la xifra s'eleva a 6.040, 73 més. Les defuncions a la segona ciutat de Catalunya se situen en un total de 503 (+3). El risc de rebrot és de 621,19, un nivell molt alt, però la corba va baixant; en l'interval del 18 al 24 de juliol era de 735,66. La velocitat de propagació és d'1,05 (1,34 del 18 al 24 de juliol; 2,33, del 11 al 17) i la taxa de confirmats per PCR és de 283,22 per 100.000 habitants.

Una altra població amb un risc de rebrot elevat era Cornellà de Llobregat, tot i que la situació epidemiològica ha anat clarament a millor en els darrers dies. Aquesta localitat ha acumulat 1.441 casos confirmats per PCR, 9 dels quals en les darreres hores, 1.756 si es tenen en compte totes les proves. El risc de rebrot se situa en 393,50; en l'interval de set dies anterior era de 656,54. La velocitat de propagació del virus és ara de 0,95 (l'interval de set dies abans era de 2) i la taxa de confirmats per PCR és de 192,01. El total de persones que han mort al municipi pel coronavirus és de 218.

Un altre municipi que preocupa Salut és Castelldefels, ja que la setmana passada el risc de rebrot va disparar-se; va passar de ser baix, amb un valor de 29,10 –de l'11 al 17 de juliol- a entrar a la zona vermella amb un increment molt pronunciat, amb un índex de 438,40 -del 18 al 24 de juliol-. Ara el risc de rebrot se situa en 183,47 -del 25 al 31 de juliol-; la velocitat de propagació és d'1,12 i la taxa de PCR és de 80,97. La ciutat ha registrat 431 casos per PCR des de l'inici de la pandèmia, 8 més respecte a l'últim balanç, 556 amb totes les proves (7). En aquesta ciutat 68 persones han mort des de l'inici de la pandèmia.

A dia d'avui, els tres municipis del Baix Llobregat amb més risc de rebrot són Cornella de Llobregat (393,50), Esplugues de Llobregat (389,63) i Sant Just Desvern (312,50). I el top 3 en velocitat de propagació són Olesa de Montserrat (2,68), Molins de Rei (2,39) i Sant Vicenç dels Horts (2,30).



Regió metropolitana nord

Per la seva banda, a la regió metropolitana nord s'han registrat un total de 18.074 casos confirmats per PCR des de l'inici de l'epidèmia, 110 més que en l'últim balanç; 21.941 amb totes les proves. Han mort 2.912 persones des de l'inici de la pandèmia, dues defuncions reportades en les últimes hores. El risc de rebrot creix molt lleugerament i es troba en un nivell elevat, de 138,80. La velocitat de propagació del virus és d'1,29 i la taxa de confirmats per PCR en els darrers set dies per 100.000 habitants és de 63,86.



La situació millora a Sabadell

Una de les ciutats on ha crescut el risc de rebrot és Sabadell. L'alcaldessa de la ciutat, Marta Farrés, ha avisat en les darreres hores que les últimes dades de Salut a la regió "no són bones" i ha fet una crida a la "prudència". El risc de rebrot però ha retrocedit en 48 hores, baixa clarament de 200 i se situa en 188,41 - era de 114,60 del 18 al 24 de juliol-. La Rt és d'1,64 (1,87 ahir) i la taxa de casos confirmats en els darrers set dies per 100.000 habitants, de 70,49. Hi ha 16 pacients ingressats actualment. Sabadell acumula 2.187 casos confirmats per PCR des de l'inici de la pandèmia, 2.569 casos amb totes les proves. Han mort a la ciutat 359 persones.



Deu morts més a la regió sanitària de Lleida

A la regió sanitària de Lleida, hi ha acumulats 7.828 casos confirmats per PCR, 127 més que el dia anterior. Són 8.366 si es tenen en compte els casos acumulats amb totes les proves (128). Les defuncions són 252 (+10). El risc de rebrot tendeix a baixar clarament tot i que continua sent molt elevat. Ara se situa en 363,69 -744,13 entre el 18 i el 24 de juliol-. La velocitat de propagació es manté per sota d'1, i és de 0,68, i la taxa de confirmats per PCR és de 201,08.

Pel que fa a la comarca del Segrià, els casos acumulats per PCR són 5.870, 83 més, i s'eleven a 6.070 amb totes les proves (83 més). Com en el cas de tota la regió sanitària de Lleida, el risc de rebrot baixa clarament. Aquest índex se situa en 405,96 entre el 25 i el 31 de juliol, quan era de 1.024,82 entre el 18 i el 24 de juliol. La Rt és de 0,58 i la taxa de confirmats per PCR, de 233,90. En aquesta comarca han mort 174 persones des de l'inici de la pandèmia. Actualment hi ha 70 persones ingressades, 10 a l'UCI.

I a la ciutat de Lleida es reprodueix la mateixa situació que a la regió i a la comarca. La capital del Segrià ha registrat un total de 3.951 casos confirmats per PCR, 45 més, i són 4.086 amb totes les proves (46 més). El risc de rebrot baixa, passant de més de 1.000 a 407,32 en els últims set dies analitzats. La velocitat de propagació és de 0,59, baixant, i la taxa de confirmats per PCR se situa en 208,16, amb una caiguda a la meitat respecte a l'anterior període de set dies (474,18). En total, a la ciutat de Lleida han mort 133 persones (+4).



Comarques centrals: 9 noves defuncions

La regió sanitària de les comarques centrals té un total de 6.570 casos confirmats per PCR, 10 més. La xifra s'eleva a 8.065 si es tenen en compte totes les altres proves (24 més, que corresponen a les proves PCR). Les defuncions són 1.619, nou més que en l'anterior balanç. El risc de rebrot a la regió és de 43,71, pujant; la taxa de confirmats per PCR, de 19,52 i la Rt, d'1,08.



Camp de Tarragona: empitjora risc de rebrot i Rt

Al Camp de Tarragona, s'han registrat 2.337 casos confirmats per PCR, amb un creixement de 11 positius respecte a l'anterior balanç. Si es tenen en compte totes les proves, el número acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia és de 2.717, 13 més. El risc de rebrot és de 44,90 i tendeix a pujar; la taxa de confirmats per PCR se situa en 21,76 per cada 100.000 habitants i la Rt es manté per poc sota d'1 i és de 0,97. En aquesta regió han mort un total de 394 persones.



Terres de l'Ebre: Amposta baixa clarament el risc de rebrot

La regió de les Terres de l'Ebre acumula des de l'inici de la pandèmia 509 casos confirmats per PCR, 10 més que en el balanç anterior, i 679 amb la resta de proves (11 més). El risc de rebrot és 151,78, amb tendència a pujar. La taxa de confirmats per PCR en els darrers set dies és de 69,99 per 100.000 habitants i la Rt és d'1,30. En aquesta regió han mort un total de 53 persones.

Un dels municipis d'aquesta regió que preocupa a Salut Pública és Amposta. Aquesta municipi acumula 87 casos confirmats per PCR (1 més) i 100 amb totes les proves (+10). El risc de rebrot es troba molt alt, en 328,86, però ha disminuït més de 150 punts en 24 hores confirmant la bona tendència. La velocitat de propagació és d'1,30 -4,14 en l'anterior període de set dies-; la taxa de confirmats per PCR se situa en 145,16.



Alt Pirineu i Aran: situació estable

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran acumula 427 casos per PCR, 1 més, 559 sumant totes les proves positives (1 més), i 29 defuncions. El risc de rebrot és 34,97; la Rt és 0,94 i la taxa de confirmats per PCR, 13,30.



Salou, Vilassar de Mar i Olesa de Montserrat, els pobles amb mes Rt

En aquesta setmana del 25 al 31 de juliol, els tres municipis de Catalunya amb més velocitat de propagació de coronavirus (Rt) són Salou (3,24), Vilassar de Mar (2,74) i Olesa de Montserrat (2,68). En paral·lel, es mantenen l'Hospitalet de Llobregat (621,19), Vilafant (586,88) i Figueres (481,02) com el top 3 de municipis amb més risc de rebrot de la Covid-19.