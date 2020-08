Catalunya suma 1.230 nous casos de Covid-19 confirmats per PCR i en registra un total de 81.003, segons l'últim balanç del Departament de Salut. La xifra total s'eleva a 100.668 (1.243 més) amb totes les proves. Les funeràries han reportat sis noves defuncions i en total són 12.751 persones les que han mort des de l'inici de la pandèmia, segons les dades de Salut.

El risc de rebrot és de 159,13, lleugerament més baix que en el balanç anterior (161,9), però continua sent molt elevat -el llindar de risc alt se situa en 100-. Pel que fa a la velocitat de propagació, és d'1,02 (1,06 en les dades anteriors). Per PCR, Barcelona i l'àrea metropolitana sumen 963 nous positius i la regió de Lleida, 131. Hi ha 603 pacients ingressats, 105 a les UCI.