Puigdemont liderarà JxCat i Sànchez competirà per la Secretaria General

L'expresident Carles Puigdemont presidirà Junts per Catalunya (JxCat), acabat de constituir com a partit, mentre que l'exlíder de l'ANC Jordi Sànchez, ara a la presó, és el gran favorit per erigir-se en secretari general, encara que haurà de competir amb un candidat alternatiu, Josep Sort. La taula del procés congressual de JxCat va proclamar ahir les candidatures a la presidència, a la secretaria general i a la resta de la direcció, que les bases podran votar telemàticament del 7 al 9 d'agost.

Hi ha una sola candidatura a la presidència, la de l'expresident català Carles Puigdemont, acompanyat de quatre vicepresidències: Elsa Artadi -líder de JxCat a l'Ajuntament de Barcelona i que torna a adquirir importància com a figura clau de l'organització-, Josep Rius -com Artadi, un estret col·laborador de Puigdemont durant la legislatura de l'1-O-, l'exconseller pres Jordi Turull i l'alcaldessa de Vic, Anna Erra. A la candidatura ambé hi és present l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

Turull i Erra procedeixen del PDeCAT, encara que s'han allunyat de la postura de la direcció d'aquest partit, que encapçala David Bonvehí i que s'ha acabat desmarcant de l'estructura organitzativa de JxCat.

La candidatura oficialista a la direcció, la gran preferida en les votacions del 7 al 9 d'agost, reflecteix els equilibris interns entre les diferents famílies que conviuen a JxCat. Com a secretari general es postula Jordi Sànchez, fins ara líder de la Crida Nacional per la República i un dels principals ideòlegs del projecte de JxCat.

Al costat de Sànchez figura com a candidat a secretari d'organització David Saldoni, director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, expresident de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i proper al conseller d'Interior, Miquel Buch, per tant un perfil procedent del PDeCAT però crític amb l'estratègia de distanciament de Bonvehí.

Si per al preuat càrrec de secretari d'organització es postula Saldoni, la secretaria de finances pot recaure en Teresa Pallarès, diputada al Parlament i regidora de l'Ajuntament de Reus, l'alcalde del qual, Carles Pellicer, és un dels perfils del PDeCAT més recelosos amb l'estratègia independentista desenvolupada per Puigdemont.



Nogueras, a l'executiva

La candidatura incorpora altres 18 noms per ocupar els llocs de l'executiva, entre els quals hi ha Míriam Nogueras, fins ara vicepresidenta del PDeCAT -va renunciar divendres- i enfrontada a Bonvehí, i l'exalcalde de Montblanc Josep Andreu, que es va donar de baixa d'ERC i que és una de les cares visibles del col·lectiu Independentistes d'Esquerres.

També formen part de la llista el president del grup de JxCat al Parlament, Albert Batet; la líder JxCat al Congrés, Laura Borràs; la diputada gironina al Parlament Gemma Geis o el conseller de Territori, Damià Calvet, proper a l'exconseller pres Josep Rull, que es va autodescartar per a la direcció per dedicar el temps que tingui fora de presó a la seva família.

Hi haurà en les votacions del 7 al 9 d'agost una segona candidatura liderada per Josep Sort, líder de Reagrupament, i que incorpora com a secretari d'organització Enric Solé.