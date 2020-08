Iceta vol la taula de diàleg «com més aviat millor» però creu que «potser no és el millor moment»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha defensat que la taula de diàleg pugui celebrar-se "com més aviat millor" perquè "el diàleg sempre és bo", però creu que el context preelectoral "no l'afavoreix" i que ara "potser no és el millor moment". Ho ha expressat així en una entrevista amb l'ACN, en què ha lamentat que des del Govern "no hi ha hagut un interès real" perquè se celebri aquest espai. El líder dels socialistes catalans també ha advertit que no es poden posar condicions prèvies abans de seure. Ha insistit que els independentistes podran plantejar-hi l'amnistia per als presos, però que aquesta figura no és aplicable en la situació actual, perquè "correspon a un canvi de règim".

Sobre la taula de diàleg, Iceta ha dit que "si es pot fer, com més aviat millor", i creu que "en un moment en què tots els partits es miren els uns als altres amb recel, amb ganes de marcar territori i aprofitar els malpassos per erosionar, potser no és el millor moment".

Iceta ha recordat que "un diàleg és cosa de dos" i que han de ser els dos executius els que es posin d'acord en quan s'ha de celebrar. Amb tot, ha dit que si no s'ha produït durant el juliol ha estat perquè "Torra va dir que primer havia de reunir-se amb els independentistes per decidir què s'havia de fer en aquesta taula de diàleg" en una cimera que tampoc ha acabat convocant.

I és que Iceta remarca que JxCat no ha volgut mai aquesta taula de diàleg i "no ha posat mai de la seva part perquè aquest sigui un camí practicable", tot i que no descarta que les coses no puguin canviar. Pel que fa a ERC, creu que "de vegades ha resistit a la pressió i en altres casos, no tant" en aquesta pugna partidista que Iceta situa.

Confia que tot plegat pugui millorar passades les eleccions a Catalunya: "Governi qui governi tindrem una situació una mica més sòlida". Els socialistes esperen que de l'espai de negociació entre els dos governs en surtin "acords, petits o grans, definitius o provisionals" però que serveixin per acostar posicions i arribar a enteses. Tot i que admet que hi ha qui encara advoca per la via de la confrontació, veu una majoria que fora del diàleg no divisa una solució al conflicte i per això reivindica "el màxim esforç" perquè el diàleg es produeixi.

Com a exemple ha posat la gestió del lehendakari Iñigo Urkullu, que va aconseguir un acord sobre l'objectiu del dèficit i la capacitat d'endeutament d'Euskadi. "Segurament no és l'únic problema de relacions però sembla que ja ha entrat en una via de solució", ha argumentat Iceta, que es descriu com a "pragmàtic" i creu que s'ha d'anar "abordant qüestions concretes" i assajar la via de la cooperació.

Pel que fa a l'amnistia -que el vicepresident Pere Aragonès va situar com a "absolutament imprescindible" per "afrontar la negociació amb peu d'igualtat"-, Iceta ha dit que aquesta figura "es correspon a un canvi de règim". Aquest acte jurídic va aplicar-se en la transició democràtica i ara "no estem en una situació així". De totes maneres, Iceta ha retret que es plantegi "no seure" si no se'ls accepten determinades condicions d'entrada: "És tot el contrari al diàleg". "Una negociació no pot quedar acotada abans de començar", ha continuat.

Pel que fa a l'indult, Iceta ha dit que el govern espanyol està "obligat a considerar-lo" per l'exconsellera Dolors Bassa, l'única dels presos sobre els quals hi ha una petició, registrada per la UGT. Ha reclamat "protegir aquest procés" perquè es pugui fer "amb total normalitat".



Iceta advoca per un govern «progressista i transversal» en l'eix nacional

Pensant en un escenari post electoral, Iceta ha dit que "aniria bé tenir una majoria diferent a l'actual" i ha advocat per un govern "progressista i transversal" en l'eix nacional. I és que creu que la situació actual no es resol amb "frontisme". Pel que fa a possibles enteses amb ERC, el primer secretari del PSC les descarta. "Mentre mantinguin la seva posició política i el projecte no podem governar amb ells, ni ells amb nosaltres, és lògic". També creu que els republicans volen governar amb JxCat i per això ha invitat als catalans que vulguin canviar de fórmula a "votar socialista" o enfrontar-se a "quatre anys del mateix". Finalment, ha destacat la posició "diferent" de Ciutadans els darrers mesos, que "han baixat els decibels".



Iceta creu que «hi hauria gent més adequada que Vergés i El Homrani»

Crític amb la gestió que el Govern ha fet durant la pandèmia de la covid-19, Iceta ha descartat reclamar que el govern espanyol reprengui les competències. "Creiem molt en l'autogovern", ha insistit. I considera que "hi hauria gent més adequada" que Alba Vergés i Chakir El Homrani per gestionar les conselleries de Salut i Treball, Afers Socials i Família, respectivament.

En relació a la crida a la responsabilitat de Torra per evitar un nou confinament, però mostrant Catalunya com a destinació de turisme segur, Iceta ha dit que "si un mateix aixeca, com havia de fer, l'alerta sanitària, no es pot estranyar que des d'altres països es pugui dir que 'compte, perquè la situació aquí potser no està prou controlada'". Així, ha reconegut que "no és la millor manera d'atreure el turisme" però que la prioritat del Govern ha de ser la salut de la gent. "A Catalunya es produeixen, com a tot arreu, rebrots, i hem de demostrar que som capaços de detectar-los aviat, rastrejar els contactes i fer complir el confinament a les persones infectades", ha continuat.

També ha expressat que si els rebrots es descontrolessin en altres zones, les autoritats espanyoles també recomanarien no desplaçar-s'hi per estar "en un moment delicat". "És pur sentit comú", ha afegit.