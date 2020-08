Detenen un home per retenir la seva exparella durant tres dies a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dia 29 a Barcelona un home de 37 anys que va segrestar i retenir durant tres dies la seva exparella, a qui va agredir sexualment i que finalment va poder demanar ajuda a través d'un correu electrònic. Segons van informar ahir els Mossos, l'home, de nacionalitat alemanya, es va presentar al pis de la víctima i la va retenir allà durant tres dies després de trencar-li el telèfon mòbil perquè no pogués comunicar-se amb l'exterior, sotmetent-la a una situació de pànic permanent i mantenint un control estricte sobre ella. Durant aquells tres dies, l'home la va agredir físicament i la va obligar a mantenir relacions sexuals amb ell, però dimecres passat la víctima va poder finalment accedir a un ordinador i enviar un correu electrònic a un conegut, que va alertar els Mossos.

Finalment, els agents van poder accedir al pis i van detenir l'home, mentre una dotació del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre la víctima, que no va requerir ingrés hospitalari. L'home, de nacionalitat alemanya, s'enfrontarà finalment a una causa per detenció il·legal i maltractament, però no per agressió sexual, atès que la víctima va decidir no denunciar-lo per aquest delicte.