Cremen 2.800 m2 de matolls d'una zona verda a prop de Blanes

Un incendi ha cremat uns 2.800 m2 de matolls i canyes d'una zona verda fora del nucli urbà de Blanes, al Pla Parcial Costa Brava. Segons els Bombers, l'avís d'un foc a l'avinguda de la Pau s'ha rebut pocs minuts després de les 3 de la tarda i a les 6 de la tarda ja s'ha pogut donar per extingit. Fins al punt s'hi ha desplaçat set dotacions dels Bombers, quatre patrulles de la Policia Local i una de Protecció Civil de l'Ajuntament. Segons el consistori, també hi han intervingut quatre dotacions de l'ADF i un helicòpter bombarder que ha fet fins a tres descàrregues sobre la zona on cremaven els matolls. No hi ha hagut cap persona ferida. La policia ha tallat els accessos a la zona.

Durant les tasques d'extinció s'ha apropat al lloc de l'incendi l'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, qui ha agraït a tots els cossos de seguretat la seva tasca. La zona on ha tingut lloc l'incendi està situada just al costat de l'Escola Sa Forcanera, al barri de Mas Enlaire, que no ha resultat afectada pel foc.