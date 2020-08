Calvet rumia ser candidat de JxCat a la Generalitat en funció de les «circumstàncies»

El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, ha afirmat que es presentarà a unes possibles primàries per ser el candidat de JxCat a la Presidència del Govern en les properes eleccions catalanes «si es donen unes determinades circumstàncies».

«Si hi ha primàries, que jo defenso que n'hi hagi, i es donen unes determinades circumstàncies, sí que em presentaria», va assenyalar després que el seu nom hagués sonat en els últims mesos com un dels possibles candidats de JxCat en el cas que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont no pugui o rebutgi encapçalar la llista.

Calvet, que forma part del grup impulsor de JxCat (el nou partit impulsat per Puigdemont) i va ser nomenat un dels redactors de la ponència organitzativa en el congrés fundacional de la formació iniciat la setmana passada, va defensar que les llistes electorals i els caps de llista han d'escollir-se per un sistema de primàries «en què per meritocràcia un es pugui presentar i pugui ser designat pels seus companys».

El conseller va afirmar que no pot «descartar mai poder servir» Catalunya a través del projecte polític amb què s'identifica, però que aquesta decisió l'han de prendre tots els afiliats del nou partit.

Preguntat sobre les futures eleccions a Catalunya, va insistir que la convocatòria dels comicis és una potestat exclusiva del president de la Generalitat, Quim Torra, i que ha de ser ell qui decideixi, i ha sostingut que ell com a conseller té l'obligació de treballar «dia a dia sense pensar en una eventual data d'eleccions».

«Com a conseller de la Generalitat només tinc una data en ment, que és el 21 de desembre de 2021, quan s'acaba la legislatura», i va subratllar que ara el seu treball se centra en la reactivació econòmica després de la pandèmia orientada a l'agenda verda.



Acord amb el PDeCAT

Tot i haver-se sumat al projecte de Puigdemont, Calvet segueix sent militant del PDeCAT, que defensa que ha estat una part essencial en la formació del nou partit, però que JxCat «és molt més que el PDeCAT», perquè ha aconseguit aglutinar més sectors compromesos amb la independència.