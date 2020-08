Budó: «La gent se'n pot anar de vacances, però sense abaixar la guàrdia i amb actitud responsable»

La portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha obert la porta perquè la gent pugui fer vacances aquest agost amb tranquil·litat ja que "no hi ha sobre la taula cap necessitat de confinament". "És important que la gent pugui gaudir de les vacances, però sense abaixar la guàrdia i amb actitud responsable: evitant desplaçaments innecessaris i trobades massives. De la nostra actitud en depèn que hi hagi rebrots del virus", ha apuntat Budó als micròfons de Rac1. Sobre la decisió del TSJC de permetre la reobertura de bars i restaurants a partir de la mitjanit, la portaveu del Govern ha mostrat la seva disconformitat. "Recorrerem aquesta decisió. De fet, ens agradaria saber en quins criteris es basa", ha qüestionat Budó.

"A l'oci nocturn és on hi ha més risc de contagi i entre col·lectius que són asimptomàtics. Totes les decisions que pren el Govern es basen en informes epidemiològics de Salut", ha recordat la consellera de la Presidència. "Per tant, em preocupa saber en base a quins criteris i a quins informes pren les decisions el TSJC. Unes resolucions que poden posar en risc la salut de la població", ha etzibat Budó. Això sí, la portaveu del Govern ha reconegut que els rebrots de coronavirus a Catalunya s'estan controlant amb èxit els darrers dies. "S'estan estabilitzant les dades de contagis com a conseqüència de les restriccions. Si estem relaxant certes mesures és perquè les dades acompanyen, però no ens podem adormir", ha insistit Budó, que ha posat d'exemple el reforç de l'Atenció Primària.

"Era una mesura necessària que ja s'està duent a terme. En aquests moments tenim un miler de rastrejadors i s'està treballant per incorporar-ne més", ha conclòs la consellera de la Presidència.