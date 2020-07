Torra diu a Sánchez que no anirà a la conferència de presidents

El president de la Generalitat, Quim Torra, va comunicar ahir per carta al cap del Govern, Pedro Sánchez, que no assistirà a la conferència de presidents a La Rioja d'avui per la presència del Rei i perquè considera que no ha de desplaçar-se per l'actual situació de la pandèmia a Catalunya. En la missiva, Torra concreta que no hi assistirà cap altre representant de la Generalitat i emplaça Sánchez a tractar el pla de reactivació posterior a la covid-19 elaborat per la Generalitat i altres demandes pendents en una reunió «telemàtica de president a president» la propera setmana.

Torra havia demanat des d'un principi que aquesta trobada de presidents autonòmics es fes per videoconferència, per evitar el desplaçament en el context actual, cosa que La Moncloa va descartar. La confirmació que el rei Felip VI presidirà l'obertura de la conferència de presidents a San Millán de la Cogolla (La Rioja) tampoc ha agradat a Torra.

En el conclave, Sánchez té previst analitzar amb els líders autonòmics presents l'evolució sanitària de la pandèmia i l'acord assolit en el Consell Europeu, en què Espanya va aconseguir 140.000 milions d'euros entre préstecs i subvencions, uns fons claus per finançar el pla de reactivació que ha dissenyat la Generalitat. A la carta, el president català comunicava ahir a Sánchez que, si bé la matèria de la reunió és del seu «interès», la situació de la pandèmia no li «aconsella» desplaçar-se a La Rioja. Torra també recordava que va demanar intervenir telemàticament, ja que «ara és el moment de treballar, no de fer-se fotografies».

El president de la Generalitat també criticava que «s'utilitzi una qüestió tan important i greu com la crisi sanitària i econòmica provocada pel coronavirus per implicar la Casa Reial», que, subratllava, «està més qüestionada que mai». En aquest sentit, defensava que «els demòcrates» han d'exigir més investigació, en lloc de «contribuir a netejar la seva imatge».