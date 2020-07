Salut preveu reforçar els CAP perquè la tardor i l'hivern preocupen

El director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella, preveu que l'atenció primària rebi un "impacte gran" d'activitat assistencial a la tardor perquè "haurà de diagnosticar la covid-19, que es confondrà amb la grip i altres malalties que a l'hivern es manifesten amb més intensitat". Comella ha assenyalat que volen reforçar els equips d'atenció primària amb "nous perfils" com per exemple gestors administratius o tècnics auxiliars d'infermeria. Un dels principals objectius és reduir la càrrega administrativa dels sanitaris. Comella també ha avançat una campanya de vacunació de la grip "contundent" entre el personal sanitari i els cuidadors de les persones més vulnerables per protegir-les al màxim.

El CatSalut vol acordar en les setmanes que venen amb el sector aquests reforços per a la primària davant del que serà "un embat", si bé Comella no n'ha donat més detalls en la roda de premsa d'aquest dijous.

El director del CatSalut ha assenyalat que la situació a la primària els preocupa especialment per diversos motius, com l'augment de pacients amb malalties típiques de l'hivern que es preveu que comencin a arribar a partir de la tardor.

També perquè els centres d'atenció primària (CAP) són la primera línia assistencial, que permet que la "tensió als hospitals sigui més o menys suportable", ha dit, i perquè està costant que els professionals de la primària puguin descansar aquest estiu. Els rebrots del coronavirus han arribat més d'hora del que es preveien.