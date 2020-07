Les residències suspenen la gestió de les administracions durant la pandèmia

Les residències suspenen la gestió que han fet les administracions públiques de la crisi del coronavirus. Segons els resultats d'una enquesta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) feta als seus associats, el 60% dels centres no aprova les actuacions del Govern, mentre que el 86,3% considera que els recursos que aquests han destinat a mantenir la situació sota control han estat «insuficients», sobretot pel que fa a equips de protecció i tests per al personal que treballa en aquestes institucions.

Amb aquesta enquesta l'ACRA vol posar de relleu l'esforç que han hagut de fer els centres assistencials per superar una situació excepcional com la de la pandèmia. Segons asseguren, més del 95% de les residències han hagut d'aplicar protocols de seguretat, oferir formació al personal i extremar les tasques de neteja. Un nombre similar, el 91,5%, ha habilitat espais «nets» per a les visites i la imposició de requeriments de salut per als nous ingressos.

Tot i fer evident l'ennuig amb les administracions, les residències aposten per seguir depenent del Departament de Salut. Això sí, un 74,5% denuncia la congelació de les tarifes i la manca de personal qualificat. Això no treu, però, que malgrat la situació viscuda més de la meitat de les residències opina que les inversions als seus centres anirà en augment, i un 83% creu que millorarà la disponibilitat d'equips de protecció i hi haurà més plans de formació perquè els professionals segueixin oferint la mateixa qualitat.

Tot i això, les residències són conscients de l'impacte econòmic que ha suposat la irrupció del coronavirus. El 60% dels enquestats creu que els seus resultats econòmics es veuran afectats negativament, mentre que el 92,8% de les residències va patir afectacions per estrès en els seus treballadors. D'aquets, el 68,6% va patir baixes laborals durant el pic de la pandèmia.

L'enquesta de l'ACRA subratlla que les residències catalanes han perdut el 17,5% d'usuaris, que la gran majoria (el 90,5%) ha patit afectacions a residents durant la pandèmia i el 86,3% afectacions a les seves plantilles.

A l'enquesta, el sector valora molt positivament la gestió feta per ACRA durant tota la pandèmia, tant en l'àmbit d'oferir informació i serveis als associats com a l'hora de defensar les empreses i denunciar les mancances a les quals han hagut de fer front en moments molt complicats.