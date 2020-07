Grifols redueix el benefici després d'un impacte de 185 milions per la COVID-19

La multinacional catalana d'hemoderivats Grifols ha tancat el primer semestre d'aquest 2020 amb un benefici net de 218,2 milions d'euros, un 23,9% menys en relació amb els 286,8 milions que va registrar durant el mateix període de l'exercici anterior, després que els comptes hagin patit un impacte de 185 milions pel coronavirus. Malgrat això, la xifra de negoci de la farmacèutica ha augmentat un 10,5% i s'ha situat en els 2.677,3 milions d'euros impulsada per la Divisió Bioscience, ha informat la companyia Grifols va implementar un pla de contenció de despeses operatives que s'estima en 100 milions, amb la qual cosa les despeses operatives relatives al segon trimestre han estat de 20 milions. La companyia ja va anticipar al juny un impacte estimat de 205 milions d'euros durant aquest exercici per ajustar el valor de l'inventari per l'impacte del virus.