Catalunya registra un total de 76.342 positius confirmats per PCR i suma 6 morts més

Catalunya registra un total de 76.342 positius per Covid-19 confirmats per PCR, una xifra que s'eleva a 95.259 si es tenen en compte la resta de proves. Són les últimes dades facilitades per Salut, que aquest dijous ha actualitzat el sistema de difusió d'informació. Respecte a l'anterior balanç, facilitat amb l'anterior model, hi ha 1.898 positius més si es compten totes les proves.

Pel que fa a les morts, se n'han sumat sis més respecte a l'últim balanç i la xifra total és 12.716. A més, el número d'ingressats actualment a centres sanitaris és 728, dels quals 107 estan a l'UCI, 18 més.

El risc de rebrot a Catalunya se situa en 162,63 i tendeix a baixar, la taxa de confirmats per PCR és 78,49 i la velocitat de propagació (Rho) és d'1,18.