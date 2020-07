Catalunya passa a «zona vermella» en el mapa europeu dels rebrots

Un turista camina amb la maleta per la Rambla de Barcelona.

Un turista camina amb la maleta per la Rambla de Barcelona. europa press

Catalunya va passar ahir a ser «zona vermella» en el mapa europeu de rebrots de covid-19 que elabora el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC, per les seves sigles en anglès). Catalunya, juntament amb Navarra, empitjora la seva situació i se suma a l'Aragó, que ja estava considerada «zona vermella» des de fa una setmana. La «zona vermella» és la categoria en què l'ECDC classifica els territoris que registren més de 120 casos de covid-19 per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies. A l'Europa occidental, només Catalunya, l'Aragó, Navarra i una regió de Bèlgica són considerades «zones vermelles», mentre que la resta totes estan a l'Europa de l'est.

Catalunya ha passat en només dues setmanes d'estar en la categoria de les regions que registren entre 20 i 60 casos per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies a situar-se en la de més de 120 contagis. Aquest salt implica haver empitjorat tres categories en només dues setmanes. L'ECDC actualitza la situació epidemiològica a totes les regions europees cada setmana.



Es relaxen les mesures a Lleida

Mentrestant, els territoris del Baix Segre, que són els que més restriccions han patit durant les darreres setmanes per culpa dels rebrots, comencen a relaxar les mesures, que tot i això seguiran vigents almenys durant quinze dies més en set municipis, inclosa Lleida. Els comerços podran obrir sense cita prèvia i sense superar el 50% de l'aforament, i també ho podran fer els bars i restaurants, amb consum només a les terrasses, que tampoc podran superar la meitat de l'aforament i hauran de tancar com a molt tard a la mitjanit. Les trobades de més de 10 persones continuaran prohibides. A les cerimònies religioses es permetrà un terç de l'aforament i a les piscines exteriors, parcs infantils i equipaments esportius es podrà obrir amb un 50% d'aforament.



Satisfacció a Lleida

Així, les terrasses de Lleida van tornar a obrir ahir a primera hora tot i que en principi no podien fer-ho fins a les 16 h. Tots els clients celebraven que l'hostaleria tornés a obrir després de dues setmanes però coincidien també a demanar que ho pugui fer a l'interior, amb limitacions d'aforament com a d'altres punts de Catalunya, perquè aquesta setmana està previst que les temperatures arribin i fins i tot superin els 40 graus a Lleida.