El Govern aixeca el confinament de Lleida i imposa restriccions a Castelldefels i Gavà

El Govern de la Generalitat va ampliar ahir a la tarda les restriccions de l'àrea metropolitana als municipis de Castelldefels i Gavà en l'intent de frenar els contagis de la covid-19. D'aquesta manera ja són 16 les poblacions de la zona afectades, afegint-hi Sant Feliu de Llobregat, que ja tenia restriccions ordenades pel Govern de manera individual i que ara s'inclou en l'última ordre del Procicat al costat dels altres 15 municipis.

Segons va explicar la consellera de presidència i portaveu del gGvern, Meritxell Budó, la nova ordre de restriccions dissenyada pel Procicat limita l'activitat comercial, cultural, lúdica i esportiva al 50% de la capacitat màxima dels establiments. A banda, se segueixen prohibint les trobades familiars, públiques i privades, de més de deu persones. Es relaxen, però, les restriccions sobre els actes de culte religiós, en els quals es permetrà un aforament màxim d'un terç de la capacitat dels temples, per sobre del límit de deu persones que es marcava fins ara.

Per contra, el Govern català va aixecar ahir el confinament perimetral que es mantenia a la ciutat de Lleida i a sis municipis del Baix Segre: Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Serós, Soses i Torres de Segre. L'encarregada d'anunciar-ho va ser la consellera de Salut, Alba Vergés, qui també va informar sobre el «relaxament» de les restriccions de mobilitat que afectaven aquests municipis després del repunt dels contagis de coronavirus que s'havia registrat a la zona.

Segons la consellera, els bars i restaurants podran obrir de nou les seves terrasses amb la meitat del seu aforament, amb la distància de dos metres entre taules i amb l'obligatorietat de tancar els locals a mitjanit, i el sector comercial també podrà seguir amb la seva activitat amb un 50% de l'aforament, igual que els equipaments esportius i culturals. Les trobades de més de 10 persones continuaran prohibides.

L'anunci de Vergés va arribar unes hores després que el president de la Generalitat, Quim Torra, celebrés en una entrevista a la cadena nord-americana CNBC l'evolució «positiva» del brot a Lleida i reivindiqués el funcionament de les mesures aplicades pel Govern català. «L'estem controlant», va dir Torra.

Respecte a la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre, Salut va incorporar ahir 12 gestors covid per al registre, identificació de sospitosos i seguiment de casos. Prestaran servei de vuit del matí a vuit del vespre, els set dies de la setmana, donant suport en el seguiment i gestió de casos a l'atenció primària de l'ICS Ebre.



Cinemes i gimnasos oberts

D'altra banda, també ahir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va autoritzar la reobertura cautelar de cinemes, gimnasos i equipaments esportius als municipis amb restriccions sanitàries sempre que compleixin les mesures higièniques indicades pel Procicat. En canvi, es manté el tancament de l'oci nocturn i les restriccions de bars i restaurants, que també havien demanat aixecar les limitacions.

La secció segona de la sala contenciosa administrativa del TSJC va emetre sis interlocutòries sobre gimnasos, cinemes, equipaments esportius, oci nocturn i una associació de medicina natural. Una de les resolucions acorda la mesura cautelar demanada pel Gremi de Cinemes de Catalunya contra la resolució de la Generalitat del 17 de juliol que obligava a tancar les sales d'exhibició als municipis de la Noguera, el Segrià, l'àrea de Barcelona i l'Alt Empordà afectats per restriccions. Els magistrats no suspenen la resolució, però admeten cautelarment la reobertura mentre es dirimeix el fons de l'assumpte, sempre que les sales compleixin els protocols sanitaris.

En un sentit similar, la sala estima la petició cautelar de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) per reobrir instal·lacions i equipaments esportius, així com gimnasos, sempre que compleixin les mesures indicades per Protecció Civil.