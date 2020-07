Detingut un home per incendiar el pis amb la seva exdona a dins al Vendrell

Els Mossos van detenir ahir l'home de 39 anys que presumptament va cremar la seva exdona i després va causar un incendi en un habitatge del Vendrell. L'home, que va ser arrestat després de romandre sis hores enfilat en un edifici de la zona d'oci de Les Mates, havia estat condemnat el 24 de juliol passat per lesions i amenaces en l'àmbit familiar i tenia una ordre d'allunyament, que li impedia acostar-se a menys de 500 metres de la víctima durant 8 mesos. Segons El Periódico, un fort dispositiu policial s'ha desplegat a la zona per convèncer l'home, de nacionalitat albanesa i amb domicili desconegut, que es lliurés i no saltés des dels 20 metres d'altura on era. Finalment, pocs minuts abans de les tres de la tarda, agents del cos d'ARRO van aconseguir arrestar-lo i va ser traslladat en ambulància fins a un centre hospitalari. En l'incendi van resultar ferides de diversa consideració quatre persones, entre elles, la seva exparella.