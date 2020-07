El TC desestima el recurs de Jordi Sànchez i avala la suspensió com a diputat

El Tribunal Constitucional va aprovar ahir per unanimitat desestimar el recurs d'empara de Jordi Sànchez contra les resolucions del Congrés del 24 de maig i d'11 de juliol i va avalar la seva suspensió com a diputat del Congrés. La sentència conclou que no es va vulnerar el seu dret a la presumpció d'innocència ni a l'exercici del càrrec per l'aplicació de la Llei d'Enjudiciament Criminal (Lecrim). En concret, l'alt tribunal considera que l'article 384 bis de la citada llei «ni estableix cap sanció o pena ni la seva aplicació o compliment per part de la Mesa del Congrés ha deparat condemna al demandant». El Constitucional també conclou que la doctrina aplicada sobre la presumpció d'innocència és plenament conseqüent amb la del Tribunal Europeu de Drets Humans.

La sentència també descarta que s'hagi vulnerat l'article 23CE per la suspensió de la condició de diputat perquè aquesta venia imposada per l'aplicació de la Lecrim i tampoc accepta la queixa sobre la suposada «desproporció» i falta de motivació de les resolucions que va dictar la mesa així com la suposada inacció de la presidenta del Congrés.



La presumpció d'innocència

«Ni una crítica com aquesta pot dirigir-se a l'òrgan col·legiat de la mesa, ni és sobretot possible considerar incomplert el precepte reglamentari que s'invoca», remarca la sentència. En aquest sentit, conclou que Sénchez «discrepa de l'apreciació de la mesa però només sobre la base de la prèvia censura a les actuacions del Suprem, censures que, com s'ha dit, poden arribar a tenir la seva pròpia via d'impugnació i enjudiciament, però que queden en tot cas al marge d'aquest recurs d'ampara».

L'alt tribunal considera les resolucions parlamentàries impugnades no consideren Sánchez culpable de cap fet il·lícit i creu que «cap valoració similar està present, ni tan sols de manera implícita, en el propi precepte legal aplicat». «No va patir l'actor cap tipus de lesió en el seu dret a ser tractat com a innocent, malgrat l'acusació que pesava sobre ell», remarca la sentència.