«El pitjor any de la història del turisme»

El repunt de casos de COVID-19 dels darrers dies ha generat una cascada de restriccions de governs europeus que recomanen als seus conciutadans evitar viatjar a Catalunya en un estiu atípic que està ressentint el sector turístic català, segons apunten els experts. Els primers a anunciar aquestes mesures han estat el Regne Unit, França, Holanda i, ahir, Alemanya.

De fet, el primer ministre britànic, Boris Johnson, va defensar ahir la mesura que imposa una quarantena als viatgers que provinguin d'Espanya i va assegurar que el Regne Unit s'ha de «protegir» davant «l'amenaça d'un segon brot de coronavirus». Johnson va insistir que «en alguns punts d'Europa es comença a veure una segona onada de COVID-19» i per aquest motiu va justificar una mesura «ràpida i efectiva» com la de la quarantena. Interpel·lat per la restricció de la mesura, el líder conservador va esgrimir que «correspon a cadascú» decidir si marxar o no de vacances a l'estranger en aquestes circumstàncies, però va insistir que la quarantena «s'ha de complir per evitar escampar el virus al Regne Unit». Johnson va concloure que «si veiem indicis d'una segona onada en altres països, és la nostra feina, el nostre deure, actuar de manera ràpida i decisiva per evitar que els viatgers que tornin escampin el virus aquí». Una decisió criticada pel president de l'executiu central, Pedro Sánchez, que va titllar la mesura de «desajustada».

El Govern holandès s'ha sumat al carro dels arguments britànics i des de dilluns recomana als seus ciutadans evitar viatjar a Barcelona i les seves proximitats. En una actualització del mapa on es recullen les recomanacions de viatge a Espanya, el Ministeri holandès d'Exteriors només recomana viatjar a la capital catalana i tota la seva perifèria «si hi ha una raó necessària».

L'executiu demana als ciutadans que es trobin de visita a Barcelona i al Segrià que tornin a Holanda i se sotmetin a una quarantena domiciliària de 14 dies. Seguint aquesta dinàmica, el Govern teutó d'Angela Merkel també va anunciar ahir que desaconsellava als ciutadans alemanys viatjar a Catalunya, Aragó i Navarra davant l'augment de casos decretats al territori. El Ministeri d'Exteriors alemany demana que no es viatgi a aquestes tres comunitats autònomes si no és estrictament necessari, ja que consideren que hi ha perill d'infectar-se.

Un dels primers governs a pronunciar-se en aquest sentit va ser el Govern francès, que va temptejar tancar la frontera, una mesura que, de moment, no s'ha aplicat. L'executiu de Manuel Macron insisteix als francesos que evitin visitar Catalunya per l'augment de casos. El Govern belga s'ha sumat a aquests anuncis i des de dilluns anuncia una quarantena per a aquells turistes que vinguin d'Espanya.



«El pitjor any»

Finalment, Pablo Díaz, professor d'estudis d'Economia i Empresa a la UOC i especialitzat en turisme, insisteix que «les restriccions són una patacada en el pitjor any de la història del turisme». Segons l'expert, la falta de visitants francesos i anglesos serà «catastròfica» per al turisme i catapultarà la recuperació iniciada al juny. En referència a les restriccions de Bèlgica i Holanda, el professor ha alertat d'un efecte «bola de neu» per la «por» de les autoritats a una crisi sanitària de magnitud similar a la registrada al març.