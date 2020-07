La jutge suspèn la semillibertat de cinc dels polítics presos

La magistrada Maria Jesús Arnau, titular del Jutjat de Vigilància número 5 de Catalunya, va suspendre ahir cautelarment el tercer grau penitenciari o de semillibertat a l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras; als exconsellers Raül Romeva i Joaquim Forn; a l'exlíder de l'ANC Jordi Sànchez; i al president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Tots ells van reingressar a la presó de Lledoners, d'on no podran sortir ni per anar treballar.

Els independentistes presos estaran de nou classificats en segon grau o de règim tancat, el més habitual entre els reus. Només podran gaudir de nou de l'article 100.2 del reglament penitenciari, que els permetia sortir de la presó unes hores a treballar i a fer voluntariat, si ho aprova una altra vegada les junta de tractament de la presó.

La jutge de vigilància penitenciària va acceptar, d'aquesta manera, la petició de la Fiscalia de Barcelona de suspendre immediatament el tercer grau que els va concedir la Generalitat el passat 14 de juliol fins que es tramités el recurs, que va ser presentat ahir mateix. El ministeri públic argumenta que aquesta mesura crea una «total sensació d'impunitat». Amb aquest tercer grau, els líders sobiranistes només anaven a dormir a la presó i els caps de setmana també podien estar a casa seva.

Junqueras va reaccionar a la notícia amb un vídeo difós a través de les xarxes socials en què assegura que la maniobra de la fiscalia els fa «tornar a constatar» que l'Estat «té molta por» en veure que han «inicidit en la política i en la societat catalana». «Però nosaltres sabem que això forma part del camí, i que de la presó se surt, i que sortirem per guanyar i per portar aquest país a la llibertat», va afegir.

«Ens tornen a tancar. El que demostra és que tenen por, però nosaltres no tenim cap por. Sabem que això forma part del camí, que és un camí difícil, llarg, dolorós però també irreversible», va afegir Romeva en una altra gravació.

Per la seva banda, Cuixart va assenyalar que «fan servir els tribunals per a la formació de l'esperit nacional, però saben que mai renunciarem ni a la protesta ni a la llibertat d'expressió per lluitar per l'autodeterminació».

El president de la Generalitat, Quim Torra, va qualificar de «venjança» la decisió dels jutges i fiscals i va llançar un missatge directe al Govern central. Torra veu el control de l'executiu central darrere de la suspensió i per això, en una declaració institucional, el va avisar que si vol reprendre el diàleg entre els dos governs «caldrà que abans demostri que té la ferma voluntat d'aturar les hostilitats contra el moviment independentista català». A més, va afirmar que decisions com aquesta no són cap «derrota», sinó que porten l'independentisme a «preparar-se millor per deixar de ser presoners d'un Estat autoritari».



Altres recursos

El fiscal també va recórrer la semillibertat de l'expresidenta de Parlament Carme Forcadell, exigint també la seva suspensió. No obstant això, l'escrit va caure en un altre jutjat de vigilància i encara no s'ha resolt.

La Fiscalia té pendent presentar el recurs contra els exconsellers Josep Rull, Jordi Turull i Dolors Bassa, que s'està ultimant i que possiblement determinarà que tornin de nou a la presó. En el cas que el jutge de vigilància decideixi no acceptar-los, la fiscalia recorrerà davant del Tribunal Suprem.

Els recursos exposen que la progressió a tercer grau és incompatible amb «la necessària realització dels fins retributius i de prevenció general» de la pena, ja que continuen «reconeixent els fets i les seves conseqüències però no el delicte». Segons el seu parer, no han «superat» cap programa específic de tractament per abordar aquest dèficit «i tampoc s'ha produït el necessari acostament amb l'exterior de la presó» amb la concessió de permisos.

El recurs sosté que Oriol Junqueras, Romeva i Forcadell «encara no han complert una quarta part de la condemna» i se'ls atorga l'aplicació del règim flexible de l'article 100.2 del reglament penitenciari amb ampli règim de sortides, «quelcom que és del tot inusual».