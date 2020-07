El Govern prohibeix els «botellons» i anuncia sancions de fins a 15.000 euros

La consellera de Presidència i portaveu del Govern de la Generalitat, Meritxell Budó, va anunciar ahir, després del Consell Executiu, que el Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) –el comitè que vetlla per coordinar la resposta a la pandèmia–aprovarà una resolució segons la qual es prohibeixen els «botellons». «Els Departaments de Salut i Interior aprovaran en el Procicat la prohibició en tot el país del consum compartit d'alcohol en la via pública. Seran sancionats», va detallar Budó. Aquestes festes seran tipificades com a «greus» i l'incompliment de la norma implicarà sancions d'entre 3.001 i 15.000 euros.

Budó també va concretar que seran els ajuntaments els qui hauran de vetllar pel compliment d'aquesta norma, especialment als carrers i les platges, on s'han multiplicat aquests actes coincidint amb l'ordre de tancament de les discoteques, pubs i sales de ball, anunciada divendres. El Govern també ha reduït l'horari dels casinos i les sales de joc, que podran obrir fins les dotze de la nit.

Aquesta pràctica està ja regulada en algunes ordenances municipals, però segons el Govern no hi havia una norma genèrica i calia una norma de rang superior que englobés a tots els municipis. «Aquesta resolució ofereix eines per a actuar si es produeixen «botellons» i dóna cobertura als quals no tenien la prohibició explícita», va justificar. El Govern ha optat per aquesta mesura després de setmanes de repunts de COVID-19 en diversos punts del territori. De fet, el mateix president de la Generalitat, Quim Torra, va asseverar el dilluns en una compareixença que els «botellons» són un acte d'«insolidaritat» perquè contribueixen a propagar el coronavirus, més encara quan Catalunya es troba en una situació «crítica» amb un alt nombre de contagis per coronavirus.



Els gimnasos, a l'espera

D'altra banda, la consellera i portaveu va garantir també que «aquesta setmana» el Procicat aplicarà canvis en les prohibicions i restriccions que va dictar per als espectacles culturals i per als centres de pràctica esportiva. Budó va destacar que «es revisarà» la instrucció en vigor, que permet establir «excepcionalitats» a cada espectacle però que comporta «una gran burocràcia». «Com que les dades epidemiològiques acompanyen per poder actuar d'aquesta manera, aquesta setmana es presentarà aquesta revisió de les mesures per a la cultura i l'esport», va destacar, recordant que a tots els espectacles que es poden celebrar es garanteix «un espai segur».