Torra fa una crida a la "responsabilitat" per evitar un nou confinament

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet una crida aquest dilluns a la "responsabilitat" i a la "solidaritat" de la ciutadania per extremar les mesures de prevenció de la Covid-19 per evitar un nou confinament. En roda de premsa, el cap del Govern ha constatat que és el moment d'un "gran esforç col·lectiu" per evitar mesures més restrictives. Torra ha advertit que la situació de la pandèmia és "crítica" i "molt preocupant" i que el país està davant del "10 dies més importants de l'estiu".

El president ha lamentat que els joves facin trobades massives per beure alcohol al carrer i ha donat l'ordre a Interior i emplaçat a alcaldes perquè apliquin les sancions estipulades si no es respecten les mesures preventives del Govern.

Torra s'ha compromès a fer tot el que estigui a les seves mans, assumint la "responsabilitat", per evitar que la pandèmia arribi a la situació del passat març. Per fer-ho ha emplaçat la ciutadania a fer un "esforç" per redreçar la situació "crítica" i ha apel·lat al "deure cívic", a tenir una mirada pel conjunt de la societat i deixar treballar als experts. "És imprescindible que siguem conscients que ens hi va la vida", ha apuntat.

El cap del Govern ha explicat que l'edat mitjana de les persones que s'estan infectant actualment és de 37,5 anys i que en l'última setmana s'han produït 5.487 contagis i fins a 57 hospitalitzacions. Ha dit que s'està produint un impacte en la xarxa assistencial a l'atenció primària i ha advertit que la prioritat és que no es "desbordi" la situació als hospitals.

Torra ha celebrat que s'estiguin estabilitzant els rebrots al Segrià, Vilafant i Figueres però ha dit que els catalans no poden confiar-se. "La situació és de gran complexitat i molt canviant. Per això treballem amb precisió atenent les necessitats i vies de contagi en cada lloc", ha manifestat.

Torra s'ha mostrat comprensiu amb els ciutadans que volen gaudir del temps de vacances i ha demanat que es faci una mobilitat i unes interaccions socials "responsables". Ha aconsellat "abaixar el ritme", disminuir la concentració de persones i mantenir els grups familiars de convivència".

Sobre les trobades massives de joves per beure alcohol a la via pública, els coneguts com a 'botellons', ha dit que són "actes d'insolidaritat" i els ha recordat la facilitat per contagiar-se i transmetre-ho a un familiar. Ha dit que "no es poden produir" i que ha donat l'ordre al conseller d'Interior, Miquel Buch, i alcaldes perquè siguin més "severs" amb les multes per incomplir els decrets del Govern i el Procicat.

El president de la Generalitat ha justificat la mesura del Govern del tancament de l'oci nocturn a tot Catalunya. Ha dit que la decisió s'ha pres per salvaguardar la salut de les persones perquè en aquests espais es poden produir contagis. Torra ha lamentat les afectacions que estigui tenint la restricció al sector i ha dit que el Govern està estudiant un pla de xoc de rescat pel sector amb ajudes.