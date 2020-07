Els Mossos d'Esquadra comencen a patrullar al mar i preveuen que la Policia Marítima estigui desplegada l'estiu que ve

Els Mossos d'Esquadra han començat a patrullar al mar i preveuen que la nova Policia Marítima estigui desplegada l'estiu que ve. La previsió inicial era que els 35 mossos seleccionats per formar part de la unitat s'incorporessin l'1 de juliol però la Covid-19 ha retardat tant la formació dels agents com l'adquisició de les tres embarcacions que operaran des de les bases de Palamós (Baix Empordà), Vilanova i la Geltrú (Garraf) i l'Ametlla de Mar (Baix Ebre). El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha subratllat que, tot i els esculls, aquest dilluns comencen a desplegar-se a Palamós, amb la unitat aquàtica. Buch ha recordat que es tracta d'una "vella aspiració" dels Mossos i "un pas més per exhaurir les competències" de Catalunya.

"Avui comencem a patrullar", ha afirmat Buch. El conseller d'Interior i el de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, han inaugurat aquest dilluns la base marítima de Palamós, que marca l'inici del desplegament de la Policia Marítima-Mossos d'Esquadra. Els consellers i el comissari en cap del cos, Eduard Sallent, han recordat que es tracta d'una "vella aspiració" dels Mossos que ara es comença a convertir en realitat.

La pandèmia de la Covid-19 va impactar de ple en l'inici de la Policia Marítima. Segons les primeres previsions, els 35 mossos seleccionats per formar part de la unitat havien d'haver completat la formació i incorporar-se a la nova feina l'1 de juliol. El coronavirus, però, ha retardat l'inici del període formatiu i, també, el procediment administratiu per adquirir les tres embarcacions que operaran des de les bases marítima de Palamós, Vilanova i la Geltrú i l'Ametlla de Mar.

Tot i això, i amb l'objectiu "d'exhaurir les competències" de Catalunya en matèria de seguretat, també al mar, aquest dilluns han començat a patrullar amb la unitat aquàtica, que s'integrarà a la Policia Marítima amb els 17 policies que en formen part. De moment, ho fan amb una embarcació ubicada al port de Palamós i una segona, una planejadora que actualment està en reparació, patrullarà des de Vilanova i l'Ametlla.

Fonts del cos han indicat que les tres embarcacions que s'incorporaran a la Policia Marítima tindran 12 metres d'eslora i es preveu que surtin a licitació "d'aquí poc". Els 35 mossos seleccionats en un procés en el qual optaven a formar part de la nova unitat 401 policies començaran la formació al setembre. La previsió és que la unitat es desplegui completament a partir de l'abril de l'any vinent, ja amb els efectius i el material necessari.

La Policia Marítima la capitanejaran un inspector i un sergent, i a cada base marítima hi haurà destinats deu mossos (un sergent, tres caporals i agents) mentre que els altres tres policies "reforçaran zones concretes". En total, una unitat formata per 52 efectius (els 35 pendents de formació i els 17 de la unitat aquàtica).

Tant Buch com Sallent han destacat "l'amplíssima formació i titulació" dels 35 mossos seleccionats, molts d'ells ja coneixedors del mar i amb experiència en navegació. Tot plegat, ha dit Buch, per impulsar una unitat "de proximitat", arrelada al territori i centrada en "vetllar per la seguretat al mar".

Fonts del cos han indicat que la voluntat és "assumir les competències" que pertoquen als Mossos d'Esquadra en l'àmbit marítim. Per això, les mateixes fonts remarquen que "no renuncien" a perseguir delictes al mar, a banda d'altres tasques relacionades amb l'àmbit administratiu i de seguretat com podrien ser evitar festes multitudinàries a cales o procedir a desallotjaments per via marítima en cas d'incendi. Unes tasques que, remarquen, es faran conjuntament amb els altres cossos que tenen competències al mar.



Inicia a Palamós

"Comencem amb Palamós com la primera de les tres bases", ha remarcat Sallent que exposa que abans de l'estiu vinent preveuen tenir plenament operatives les altres dues. "Fa molts anys que el cos dels Mossos d'Esquadra té l'aspiració de dur a terme les competències en l'àmbit marítim recollides a l'Estatut", ha exposat el comissari en cap del cos que remarca que el camí va començar l'any 2003 i es materialitza aquest dilluns amb un projecte "sòlid". "A partir d'avui hi haurà patrullatge diürn cada dia, els set dies de la setmana", ha apuntat.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, també s'ha referit a la "vella aspiració" que es converteix en realitat i ha subratllat que la Policia Marítima-Mossos d'Esquadra "estarà al servei de la gent del mar i de totes les activitats que s'hi fan, tant la nàutica, com la pesquera, la industrial o l'esportiva", que també inclou els 45 ports gestionats per Ports de la Generalitat arreu del litoral català. "Disposarem duna unitat marítima amb totes les competències", ha dit el conseller.

Durant la seva intervenció, Miquel Buch ha lamentat els esculls que han alentit la posada en marca de la nova unitat però ha afegit que el d'aquest dilluns és "un pas més" perquè Catalunya compti "amb una policia del mar". Una fita que se suma, remarca, al projecte "cúpula" per vigilar l'activitat dels drons i l'acord per fer persecucions transfrontereres en calent. "Mirem al mar fent la feina que ens pertoca fer, amb les competències que tenim de vetllar per la seguretat integral dels catalans", ha dit el conseller d'Interior.

L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, ha agraït que la base marítima dels Mossos d'Esquadra s'hagi situat a la població, una decisió que "reafirma la capitalitat marítima" del municipi: "És un orgull poder acollir la nova unitat marítima"