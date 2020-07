Iceta demana un resultat «excepcional» per evitar que el sobiranisme sumi

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va advertir ahir que si els partits independentistes sumen en les pròximes eleccions catalanes «es tornaran a posar d'acord» i, per evitar-ho, va assenyalar que serà necessari un «resultat excepcional» dels socialistes catalans. Així ho va assenyalar en la reunió interparlamentària del PSC davant diputats al Parlament, el Congrés, el Senat i l'Eurocambra, en què va apuntar que el PSC «lluitarà com mai per ser els primers» i que el partit farà tot el que estigui a les seves mans «per poder encapçalar aquesta alternativa diferent». «Si no guanyem nosaltres hi haurà quatre anys de més del mateix, quatre anys més de retrocés», deia el líder del PSC, que feia una crida a fer «un esforç per tenir un país millor, una Catalunya de primera, un país del qual sentir-nos orgullosos».

En les pròximes eleccions catalanes, va dir Iceta, Catalunya es juga «seguir amb una orientació política fracassada» o bé un canvi de rumb per al qual «un resultat magnífic, excepcional», seria «el camí més ràpid per aconseguir-ho»: «Catalunya pot ser un país millor. Necessitem un millor Govern». «Si tornen a sumar, malgrat aquesta divisió que tenen, malgrat el seu enfrontament, si tornen a sumar els independentistes es tornaran a posar d'acord per seguir amb aquest camí que no porta enlloc. Per tant, nosaltres hem de fer per ser capaços d'encapçalar una alternativa diferent i per això ens cal un resultat electoral excepcional», va defensar Iceta.

«Estem farts de derrotes i frustracions, volem victòries i avenços, i ho aconseguirem. Cal posar per davant de tot la resolució dels problemes de la gent, pensant en el país sencer. Som la gran alternativa», va reblar. Iceta va assenyalar que els partits independentistes «estan intentant jugar a buscar la data que millor els convingui a uns o altres», si bé va opinar que a Catalunya li hauria anat molt millor si s'haguessin celebrat eleccions el 12 de juliol, com al País Basc i a Galícia.

El líder del PSC també va carregar contra la gestió que ha fet el Govern català de la desescalada: «Després d'estar tres mesos queixant-se del que feia tard i malament el Govern d'Espanya, no va aprofitar aquests tres mesos per preparar-se per al que era obvi». «Sempre deien que el Govern d'Espanya ho feia tot tard i malament sense comptar amb ningú, i en molt poc temps ha quedat acreditat que si algú ha arribat tard i malament, tenint més temps per preparar-se, ha estat el Govern català», afegia Iceta.