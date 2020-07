Clotet no veu «molt segura» l'obertura de les escoles al setembre

El cap del servei de malalties infeccions de l'hospital Germans Trias i Pujol, Bonaventura Clotet, creu que la reobertura de les escoles al setembre pot estar en qüestió si l'evolució de la pandèmia de coronavirus no millora. «No ho sé, molt segura no la tindria, però la qüestió és anar pam a pam, perquè si no anem creant expectatives de depressió que potser no són bones», va dir ahir al programa Via Lliure de Rac1.

Bonaventura Clotet va defensar la decisió del Govern de tancar tot l'oci nocturn i va dir que les normes «són assenyades» malgrat que siguin dures pel sector. En aquest sentit, va demanar «tenir la idea clara de la magnitud de la tragèdia» que podria arribar si no es posa fre a l'augment de casos actuals. «Podem arribar a un confinament molt més estricte», va avisar, malgrat remarcar que els efectes de la pandèmia, fins ara, són més lleus que al març i a l'abril perquè el perfil de contagiats és d'edat més jove i hi ha uns protocols més clars sobre com actuar. «No som conscients que, en espais tancats, en festes d'amics, sopars de colla i, òbviament, també en l'oci nocturn, hi ha un risc».