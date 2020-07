Camós, delegat del govern a París: "La situació a França i a Catalunya és la mateixa"

El delegat del Govern a França, Daniel Camós, ha defensat en diverses entrevistes a mitjans francesos com la televisió LCI i la ràdio Europe 1 que "la situació a França i a Catalunya és la mateixa". Camós ha defensat Catalunya com un "destí segur" per als turistes després que el primer ministre francès, Jean Castex, recomanés als seus ciutadans no viatjar-hi. El delegat ha remarcat que la taxa de reproducció del virus tant a França com a Catalunya és igual, i que en les zones més turístiques, com la Costa Brava, la Costa Daurada o els Pirineus, la incidència de la covid-19 "és molt baixa". "Hi ha atraccions turístiques i culturals obertes, es poden fer encara moltes coses", ha remarcat.

Camós ha assegurat que la Generalitat respecta la decisió de Castex d'instar els francesos a no anar a Catalunya, però ha dit que s'hi pot viatjar "sense problemes majors" i gaudint dels seus principals atractius.

"Hi ha contagis a tots els territoris i països", ha afirmat Camós a 'Europe 1' i LCI. A més, ha remarcat que el sector turístic està aplicant tots els protocols necessaris per garantir la seguretat, i que Catalunya fins i tot s'ha avançat a altres territoris en mesures com l'ús obligatori de la mascareta.