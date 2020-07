Adif comença les obres del corredor mediterrani

Les empreses públiques Adif i Adif AV van iniciar anit un conjunt d'actuacions ferroviàries a Catalunya per un valor de 280 milions, entre elles part del corredor del Mediterrani i l'estació de La Sagrera, obres que afectaran aquest estiu el servei de trens de Renfe.

Adif recordava en un comunicat emès ahir que s'executaran sis projectes ferroviaris diferents entre aquest estiu i principis del 2021, entre els quals figuren la reconstrucció del pont sobre el riu Tordera, a Girona, destrossat pel temporal Gloria, i el nucli central de Rodalies a Barcelona.

Entre les obres hi ha el trasllat de les vies de la línia d'ample convencional Barcelona-Mataró-Maçanet a l'interior de l'estructura de la futura estació de La Sagrera. El nou traçat té una longitud d'1,98 quilòmetres i es prolonga fins a la boca del túnel que dona accés a l'estació de Barcelona-El Clot-Aragó.

A l'altre extrem de l'àrea metropolitana de Barcelona, es procedirà a adaptar el tram Castellbisbal-Martorell-Nus de Vila-seca (Tarragonès) a l'ample internacional. Aquest projecte s'emmarca en les obres de corredor del Mediterrani, que unirà Algesires (Cadis) amb la frontera francesa per Catalunya.

Aquestes obres començaran avui amb previsió d'acabar el 15 de novembre i inclouran l'ampliació del gàlib del túnel de Martorell, de 1.068 metres, l'adequació de les condicions de seguretat i adaptar la seva estructura a les noves dimensions amb les que s'opera a Europa.

Es muntarà també un tercer carril i 30 aparells de via entre Martorell i el Nus de Vila-seca, a més de la consolidació de dos terraplens entre les estacions de la Granada i Lavern-Subirats. Aquestes obres coincideixen amb la rehabilitació de l'antic túnel de Castellbisbal, de 810 metres per incorporar-lo a la xarxa d'explotació i crear una tercera via de circulació de 2.100 metres, que connectarà l'estació de Castellbisbal i el viaducte del Llobregat, situat als voltants de Martorell.

D'altra banda, fins a principi del 2021 s'executarà l'adaptació de l'esquema de vies d'estacionament d'ample convencional de l'estació de Barcelona Sants.

Adif treballa, igualment, en la rehabilitació del túnel de Toses, al Ripollès, situat a la línia d'ample convencional Barcelona-Puigcerdà, afectat per greus patologies.