La manifestació de la Diada combinarà una marxa virtual amb una de física

La manifestació de la Diada de l'Onze de Setembre d'aquest 2020 combinarà una mobilització física amb una de virtual, com a conseqüència de la Covid-19 i la crisi. La marxa tindrà el lema 'El deure de construir un futur millor. El dret a ser independents' i buscarà "tornar a demostrar que la independència és possible i més necessària que mai".

La mobilització física es farà de forma descentralitzada arreu del territori i s'adaptarà a l'evolució de la pandèmia. D'entrada, l'ANC ha proposat concentrar-se davant diferents edificis de l'administració espanyola.

Pel que fa a la virtual, aposten perquè la ciutadania accedeixi a una plataforma web per crear una "gran xarxa virtual" i es recolliran diners per afrontar l'emergència per la pandèmia.

Els organitzadors de la manifestació independentista de l'Onze de Setembre, l'ANC, Òmnium i l'AMI, han apostat perquè enguany tingui un rerefons social per les conseqüències de la pandèmia. S'ha habilitat un web, que estarà operatiu en els propers dies, per crear la "gran xarxa virtual" per mostrar la "implementació de l'independentisme en el territori" i il·lustrar la "capacitat col·lectiva de les persones per realitzar grans canvis".

Per crear la "gran xarxa virtual", les persones hauran de crear vincles virtuals entre elles a través de codi QR. La participació serà anònima, només caldrà indicar el municipi de residència.

Cada codi QR disposarà de 5 vincles amb persones, un amb una assemblea de base i un amb un bloc social. La intenció és que les persones participants de la "gran xarxa virtual" puguin establir contacte digital entre altres persones, assemblees de base i blocs socials i facin aportacions econòmiques per combatre les conseqüències de la Covid-19. La iniciativa culminarà coincidint amb la Diada.

Pel que fa a la mobilització física, es proposa concentrar-se davant diferents edificis de l'administració espanyola, en 100 punts d'una seixantena de municipis. L'objectiu de l'entitat és denunciar la "discriminació que pateix Catalunya i reivindicar la independència com a únic mitjà per poder disposar de tots les eines necessàries per sortir de la crisi amb garantires i construir un futur millor".

Així, s'aposta per concentrar-se davant els edificis del servei públic estatal d'ocupació, les oficines de l'Agència Tributària i les de la Seguretat Social. Tot i que les convocatòries de concentració poden canviar en funció de l'evolució de la pandèmia, els organitzadors han apostat per fer la marxa física distribuïda arreu del país perquè la ciutadania no s'hagi de desplaçar i es puguin concentrar complint les recomanacions de distanciament social.

Davant de cada edifici es desplegarà una pancarta amb missatges relatius a l'11 de Setembre. També s'impulsarà un acte polític central a Barcelona que es farà davant la seu central de l'Agència Tributària espanyola. Això sí, l'organització ja ha avançat que no s'organitzaran mitjans de transport col·lectius i es demana limitar els desplaçaments. Si la situació sanitària ho requereix es podrien fer controls d'accés i d'aforament en l'acte central a la capital catalana. Al territori, no caldrà inscriure's en cap tram.

En roda de premsa, la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha defensat celebrar els actes reivindicatius, socials i solidaris per no donar una imatge de "aïllament social", apostar per la recuperació i mostrar el paper de la societat civil catalana.

El president de l'Associació de Municipis per la Independència, Josep Maria Cervera, ha manifestat que la mobilització i la unitat independentista "és més necessària que mai". Cervera ha dit que per poder avançar cap a la república catalana cal "allunyar-se de la divisió".

El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha reclamat participat de la mobilització per lluitar per construir la república catalana i demostrar que "no hi ha ningú per sobre de la llei", en referència a la monarquia espanyola.