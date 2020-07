La Generalitat ordena tancar discoteques i sales de festa per frenar el coronavirus

El comitè tècnic del Procicat ha suspès a tot Catalunya l'obertura al públic de discoteques, sales de ball i sales de festes amb espectacles. El Govern considera que la situació epidemiològica al conjunt de Catalunya obliga a adoptar «mesures especials de contenció» d'un seguit d'activitats per frenar la transmissió del virus de la COVID-19 i protegir la salut de la població. Per això també queden suspeses a tot Catalunya les activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments establerts en el punt precedent. A més, s'estableix l'horari de tancament de les activitats de salons de joc, casinos i sales de bingo, arreu del país, a les dotze de la nit.

En els municipis on ja hi ha mesures restrictives per contenir els brots de coronavirus s'estableix, per a les activitats de restaurants, bars, terrasses, guinguetes i bars musicals, un horari de tancament a les dotze de la nit, llevat que les ordenances municipals continguin l'obligació d'horari de tancament anterior. Aquesta directriu afecta l'àmbit metropolità, els municipis de la demarcació de Girona de Figueres i Vilafant, els de la comarca de la Noguera i els del Segrià.

Paral·lelament, continuen vigents les restriccions actuals per als municipis de Lleida, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre.

A més, el Procicat recorda que correspon als ajuntaments afectats i a l'administració de la Generalitat les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en la Resolució. El seu incompliment serà objecte de règim sancionador. El termini de durada de les mesures s'estableix en quinze dies. Es preveu que la resolució entri en vigor avui.



Limitar la mobilitat

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va explicar que el «fonament» de la mesura és limitar la mobilitat. Va recordar que el Govern ha insistit en aquest punt i en què en determinats ambients és difícil mantenir les mesures de seguretat genèriques de rentar les mans, mascareta i distància. Sobre l'entrada en vigor de la mesura, Argimon va afirmar que l'executiu vetllarà perquè «avui 25 les discoteques no obrin».

Argimon també va dir que el Govern considera que no cal autorització judicial per aplicar la mesura perquè no es limita «cap dret fonamental». I va afegir que l'executiu serà «molt escrupolós» per vetllar que el tancament es compleixi, tot recordant que hi ha un «règim sancionador». Les policies locals i els Mossos vigilaran els tancaments. La durada prevista de la mesura és de quinze dies, i Argimon va desitjar que no calgui allargar-la. Finalment, i davant la possibilitat que el tancament impulsi fenòmens com el del botellón, Argimon va recordar que aquesta pràctica ja estava prohibida abans de la pandèmia.