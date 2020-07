FECASARM alerta que tancar l'oci nocturn seria "desproporcionat"

L'organització de l'oci nocturn FECASARM ha alertat aquest divendres a la Generalitat que si "decideix sacrificar tot el sector" de Catalunya decretant-ne el tancament actuarà amb "desproporció" i en contra de les recomanacions de l'Organització mundial de la Salut (OMS). A l'espera de la decisió que pugui prendre el Procicat sobre l'oci nocturn, el sector critica la "gran improvisació" de la Generalitat en aquesta qüestió i avisa que un eventual tancament seria "contraproduent". "Estem a les portes que se'ns faci un cop letal i definitiu, no ho podem permetre de cap manera", ha afirmat David López, president de la FECASARM.

Segons López, caldria actuar amb un "principi de proporcionalitat" i prendre només "mesures concretes" on sigui "imprescindible" fer-ho. La FECASARM considera que "cal invertir en pedagogia i conscienciació", en comptes d'optar pel tancament total del sector, que avisa que enviaria "a la ruïna a milers d'empreses" i destruiria milers de lloc de treball "de manera innecessària".

El sector assegura que l'OMS ha recomanat "intervencions quirúrgiques allà on calgui" per no perjudicar l'economia ni la vida quotidiana de la ciutadania, en un criteri compartit per l'Associació Internacional d'Oci Nocturn (INA), membre de l'Organització Mundial de Turisme de l'ONU (UNWTO)

La patronal de l'oci nocturn defensa que ha aportat "en tot moment propostes de mesures de protecció de la salut" per traçar a les persones que vagin als locals en cas que hi hagi un contagi, a més d'un pla sectorial específic. Aquest pla inclou l'obligatorietat d'utilitzar la mascareta a la pista de ball i sense poder portar-hi la consumició, així com el compromís d'expulsar qualsevol persona que no la portés o la utilitzés malament.

Per la seva banda, el secretari general de la FECASARM, Joaquim Boadas, el sector no està disposat a ser "criminalitzat" i "deixat a l'estacada". "Qui pagarà els costos de les nostres empreses mentre estiguem tancats?", s'ha preguntat, exigint de nou al Govern que abans d'aprovar res sobre l'oci nocturn s'assegui amb el sector a negociar.