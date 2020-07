Jordi Solé ocuparà l'escó d'Oriol Junqueras al Parlament Europeu

El president del Parlament Europeu, David Sassoli, va anunciar ahir que Jordi Solé substituirà el líder d'ERC, Oriol Junqueras, com a membre de l'Eurocambra, després que l'escó del també exvicepresident de la Generalitat quedés vacant per la condemna del Tribunal Suprem pel procés. Solé, que ja va ser eurodiputat entre el 2017 i el 2019, es converteix ara en el segon europarlamentari d'ERC a la cambra comunitària, al costat de Diana Riba.

«Estic segur que es farà Justícia i Junqueras serà eurodiputat. Mentrestant, i a partir d'avui que el Parlament Europeu ha fet el pas d'assignar-me l'escó, treballaré dur per representar plenament els 1.257.484 electors que ens van donar la seva confiança», va escriure Solé a Twitter.

Al desembre del 2019, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va declarar en una sentència que Junqueras hauria d'haver estat considerat eurodiputat i gaudir d'immunitat des de la proclamació dels resultats dels comicis europeus celebrats al maig de l'any passat. Per això, hauria d'haver-se aixecat la presó provisional per permetre-li anar a la sessió constitutiva de l'Eurocambra, el 2 de juliol del 2019.

Després d'aquesta decisió judicial, el gener passat l'Eurocambra va reconèixer Junqueras com a membre amb efecte des del 2 de juliol del 2019. No obstant això, el 3 de gener la Junta Electoral Central va dictaminar que no podia ser eurodiputat per estar condemnat «per sentència ferma a pena privativa de llibertat».



Sense immunitat

Dies després, el 9 de gener, el Tribunal Suprem va acordar mantenir a la presó el líder d'Esquerra en considerar que, tot i que va adquirir la condició d'eurodiputat, la seva condemna ferma a tretze anys de presó pel procés l'inhabilita com a tal i en tot cas no està protegit per la immunitat parlamentària.