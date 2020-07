El Parlament aprova tramitar la proposició de llei per regular els preus del lloguer

El Parlament ha aprovat aquest dimarts tramitar per lectura única la proposició de llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge. JxCat, ERC, CatECP i la CUP hi ha votat a favor mentre que Cs, PSC i PPC i ha votat en contra.

La iniciativa pretén regular la "contenció" i "moderació" de les rendes quan es destinin a la residència permanent i es trobin en zones declarades amb "mercat d'habitatge tens". La proposició de llei aposta per fixar un preu de referència a partir d'un índex i que es pugui incrementar en un 5% si les llars acrediten unes "característiques específiques". Els grups que han votat en contra de la lectura única han advertit de la inconstitucionalitat del projecte.

Susanna Segovia (CatECP) ha justificat la tramitació d'urgència de la proposició de llei perquè la iniciativa s'ha pogut acordar entre diferents agents i no es pot permetre "esperar" que torni la normalitat política per avançar si hi ha una "imminent" convocatòria electoral.

Maria Sirvent (CUP) demanat que cap especulador, cambra de la propietat o agència immobiliària pugui interferir en els grups per limitar la proposició de llei. Ha dit que la iniciativa permetrà limitar els preus del lloguer.

José Rodríguez (ERC) ha apuntat que es tracta d'una iniciativa "innovadora", "agosarada" i "única" a l'Estat. "S'intenta regular el preu dels lloguers. Es posa un topall. Diem prou als especuladors", ha afegit.

Des de JxCat, Antoni Moral ha defensat la iniciativa però ha dit que el grup pretenia plantejar-hi esmenes. En concret ha dit que calia eliminar els municipis de Figueres, Salou i Tortosa del llistat de zones de mercat d'habitatge tens. El comentari ha despertat els recels de la CUP, que l'ha acusat de "desvirtuar" el text, i d'ERC, que han demanat "lleialtat".



Cs, PSC i PPC creuen que la iniciativa no és constitucional

El diputat de Cs Sergio Sanz ha dit que la iniciativa no pretén ajudar a la societat en l'accés a l'habitatge sinó "legitimar" els projectes polítics abans d'unes eleccions i alimentar el "conflicte competencial". Per això, Sanz ha apuntat que la proposta "no té més recorregut" que la impugnació davant el Tribunal Constitucional (TC). "Està fora de l'àmbit competencial del Parlament. Genera inseguretat jurídica", ha expressat. Des de la formació liberal han lamentat que la tramitació per lectura única no és correcta perquè està pensada per iniciatives "més simples". Ha conclòs que Cs estudiarà si la porta al Consell de Garanties Estatutàries.

Rosa Maria Ibarra (PSC-Units) ha recordat que la proposició de llei és una "còpia gairebé exacta" del decret del Govern rebutjat pel ple fa un any i que el Consell de Garanties Estatutàries ja va veure amb mals ulls. Igual que ha apuntat el diputat de Cs, la diputada socialista ha dit que darrera de la lectura única hi ha un interès electoral. Ibarra ha recordat que el govern espanyol ja treballa en la regulació dels preus del lloguer i que la proposició de llei "no té recorregut".

Santi Rodríguez (PPC) ha assegurat que la proposició de llei és "deshonesta" perquè es presenta amb urgència en el darrer ple de la legislatura i amb un contingut que ja va ser rebutjat. "Estem convençuts que intervenir els preus del mercat de lloguer té efectes negatius", ha explicat respecte el contingut de la proposició de llei. El diputat ha posat en dubte les possibilitats constitucionals de la iniciativa i ha dit que la Generalitat ha d'exercir les seves competències i ha plantejat, per exemple, impulsar més habitatge públic.



Capella defensa la proposició de llei

La consellera de Justícia, Ester Capella, ha defensat la proposició de llei en creure que cal afrontar els "preus abusius". "Si no podem limitar els preus del lloguer d'habitatge, l'habitatge mai esdevindrà un dret", ha recordat. Capella ha dit que la iniciativa no ha estat fruit de la "improvisació" sinó que ve de lluny. La titular de Justícia ha destacat que el Govern no es podia quedar de "braços creuats" i que calia triar entre ajudar els fonts voltors o protegir els més febles.