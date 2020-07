Borràs es nega a declarar al TS: «No col·laboro amb la injustícia»

La portaveu de Junts per Catatalunya al Congrés, Laura Borràs, ha optat per no declarar davant del jutge del Tribunal Suprem Eduardo de Porres fins a comptar amb una prova pericial relativa als contractes que s'investiguen sobre si va fragmentar per beneficiar un amic adjudicats sense el corresponent concurs públic.

La diputada independentista sosté que no «col·laboro amb la injustícia» i que aquesta diligència és clau per determinar si els treballs es van fer i quin seria el seu valor de mercat.

Borràs va estar acompanyada ahir a les portes del Suprem per una quarantena de persones conformes al que indicava un presentador amb equip de megafonia cridant consignes com «No és justícia, és venjança» o «Laura no estàs sola», en suport a la diputada del Congrés.

Tant era que no estés imputada per cap fet relacionat amb el «procés». Concretament, se li imputen quatre delictes per la presumpta fragmentació de contractes per beneficiar un amic, el també imputat Isaías Herrero. Aquests quatre delictes són de prevaricació, frau a l'administració, malversació de cabals públics i falsedat documental.

A aquest informàtic, en una de les converses intervingudes, se'l sent presumir davant el seu soci dels «tripijocs» pel fet de facturar amb Laura Borràs com a directora de la Institució dels Lletres Catalanes (ILC) i, a més a més, se sent com especula amb ell sobre si la filòloga barcelonina acabaria sent consellera de Cultura de la Generalitat.



Sota lupa 18 contractes

Sota la lupa judicial hi ha 18 contractes que, un cop sumats, tenen un valor de 259.863 euros. Un dels pilars de la defensa de Borràs passa per acreditar que aquests treballs es van fer a través d'una pericial i, a més, demana que es comprovi el valor que tindrien.