Justícia suspèn els vis a vis però manté les comunicacions de locutori

La Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia ha tornat a suspendre les comunicacions vis a vis a tots els centres penitenciaris però manté les de locutori. La Secretaria ha recuperat alguna de les mesures que s'havien aplicat durant el confinament davant l'actual situació de rebrots. Des de l'inici de la pandèmia, 102 interns han donat positiu, dels quals 92 ja han estat donats d'alta. De la resta, tres romanen a casa, 4 estan a l'infermeria del Centre Penitenciari de Ponent, dos a la de Brian 1 i un a la de Mas d'Enric. A més, s'han confirmat 170 casos entre funcionaris, dels quals 148 ja han estat donats d'alta.

La primera decisió ha estat suspendre totes les tipologies de vis a vis ja que impliquen contacte directe, en canvi sí es podran rebre visites d'amics, familiars i advocats per locutori però amb la recomanació que no s'hi desplacin persones de zones afectades en la mobilitat. També s'ajornen totes les celebracions de casaments. En el Centre Penitenciar de Ponent sí estan suspeses totes les comunicacions.

D'altra banda, s'admetran paquets però hauran de passar una quarantena de 72 hores abans de ser lliurats als interns. En el cas del Centre Penitenciari de Ponent no s'hi poden enviar paquets.

Per compensar la restricció de les comunicacions, Justícia habilitarà el servei de videotrucades i videoconferències que ja era permanent en el cas dels reclusos que no podien comunicar de manera presencial amb els familiars. En total, els interns disposaran de 230 telèfons mòbils per poder contactar amb els seus familiars i també ho podran fer a través de les pantalles d'ordinador que hi ha en els punts Òmnia de les presons.

Es duplicarà també el nombre de trucades telefòniques a les quals tenen dret totes les persones privades de llibertat. En lloc de 10 trucades de vuit minuts, seran 20 trucades de la mateixa durada. En total, 80 minuts més de telèfon a la setmana.

Una altra de les mesures que s'han pres es la limitació de l'accés de voluntaris. Sí que es permet l'entrada als professionals d'entitats col·laboradores que presten els seus serveis als centres per fer programes de suport a les persones amb discapacitat, programes de toxicomanies i mediadors culturals, entre d'altres. En el cas de Ponent, només hi podran accedir els mediadors.

A més, des d'aquest dissabte s'han ajornat, però no suspès, els permisos dels interns que tenen com a destí les zones afectades en la seva mobilitat. Estan en aquesta situació els reclusos que ja han complert la primera quarta part de la pena i tenen permisos aprovats. La resta podrà seguir gaudint dels permisos que els corresponguin però s'hauran d'ubicar en mòduls específics sense contacte amb la resta d'interns del centre per evitar contagis i quan reingressin hauran de seguir una quarantena de 10 dies a les seves cel·les.

En el cas del Centre Penitenciari Ponent s'ajornen tots permisos de sortida, independentment d'on es gaudeixin.

Pel que fa als interns en tercer grau i els que compleixen la pena en 100.2, podran continuar amb les sortides. S'estudiarà cas per cas si es poden derivar a medi obert o aplicar-los un article 86.4 perquè puguin romandre al seu domicili. En tot cas, s'establiran mesures per evitar el contacte dels interns que fan sortides diàries amb la resta d'interns del mòdul i del centre.

Respecte als 260 interns identificats per Justícia i Salut com a persones amb patologies prèvies o majors de 65 anys, continuaran ubicats en mòduls específics per protegir-los, i s'analitzarà cas per cas per si cal aplicar la llibertat condicional per malaltia en els casos en què un contagi de la covid-19 pugui suposar un risc per la seva vida.

La Secretaria també ha decidit suspendre les sortides programades per participar en activitats culturals i esportives col·lectives; la suspensió de visites col·lectives a l'interior dels equipaments per part de persones alienes als centres; la suspensió dels trasllats, excepte els que responguin a motius de seguretat, judicials o sanitaris; i l'ajornament dels trasllats del sistema català a l'espanyol, i viceversa.

Les famílies també disposen d'un servei d'atenció telefònica per resoldre dubtes sobre totes les mesures preses, la manera d'ingressar diners als comptes que els presos utilitzen per comprar als economats, sense desplaçar-se fins als centres, i altres consultes. També poden parlar amb el professional referent del seu familiar pres per obtenir informació d'un cas concret.



Centres juvenils

Les mesures afecten també els set centres educatius (CE), però incideixen especialment en els dos que estan ubicats en les àrees afectades per les restriccions: el CE El Segre, ubicat al Segrià, i el CE Can Llupià, al Barcelonès.

Pel que fa al CE Segre, han quedat suspeses, des del passat 4 de juliol, les comunicacions presencials i les visites per locutori, els permisos ordinaris i les sortides programades, així com les activitats formatives a l'exterior i l'accés de voluntaris al centre. Aquestes mateixes mesures s'apliquen, des del passat divendres, al centre educatiu Can Llupià amb l'excepció que, en aquest centre, es mantenen les activitats formatives i de treball a l'exterior. En cap dels dos centres no s'ha aturat la formació escolar ni la ocupacional que es fan als tallers del CIRE. Els nous ingressos i els trasllats requereixen una quarantena de 10 dies per part del jove en el centre d'origen.

A la resta de centres: Montilivi (Gironès), Folch i Torres (Vallès Occidental), Oriol Badia (Alt Penedès), Til·lers (Vallès Oriental) i L'Alzina (Valles Occidental) les restriccions només s'aplicaran en el cas que impliquin desplaçament a les àrees afectades, o bé si les famílies que visiten els joves provenen d'aquests mateixos territoris. Per compensar-ho, els joves poden fer fins a 20 trucades o videotrucades setmanals.

Pel que fa als casos, dos interns dels centres juvenils han donat positiu des de l'inici de la pandèmia però actualment no hi ha ca cas actiu. Respecte als professionals, nou casos han estat positius, sis des quals ja han rebut l'alta.