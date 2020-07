Aragonès: «Cal fer caure la monarquia espanyola. La família Borbó és una organització criminal i cal denunciar-ho»

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha denunciat la corrupció de la monarquia espanyola i l'ha titllada d'organització criminal." Veiem com a la Zaruela els feixos de bitllets anaven repartint-se mentre la gent d'aquest país passava gana i patia precarietat, aixo cal denunciar-ho i cal fer caure aquest regim i monarquia", ha assegurat Aragonès en l'acte polític del Jovent Republicà, celebrat aquest dissabte a Montblanc. El coordinador nacional d'ERC també s'ha referit als presos independentistes i ha apuntat que el tercer grau penitenciari és un "pas en termes d'humanitat" i que ja poden respirar una "mica de llibertat". Amb tot, ha indicat que encara és una condemna, "perquè la llibertat només arribarà amb l'amnistia".

"Si aquesta setmana veiem com l'Audiència Nacional processarà la família Pujol per corrupció, perquè se'ls considera organització criminal, que és sinó la família Borbó? És una organització criminal, finançada amb comissions de l'Aràbia Saudita, que s'anaven repartint els diners entre ells", ha denunciat Aragonès. També ha afirmat que ja "eren corruptes fa 300 anys quan van incendiar l'església de Sant Francesc de Montblanc- on s'ha celebrat l'acte- i ho són avui quan mantenen un règim corrupte".

En la seva intervenció, el vicepresident també s'ha pronunciat respecte a la concessió del tercer grau penitenciari de les juntes de tractament de les presons i ha dit que malgrat la semillibertat continuen empresonats. "Hem de seguir mobilitzats per l'amnistia perquè és el reconeixement del conflicte polític, que només es resoldrà amb l'exercici ple i reconegut del dret d'autodeterminació del nostre país, amb un referèndum que tornarem a votar, si estem mobilitzats", ha asseverat.

A la vegada, Aragonès ha explicat que aquest matí ha pogut "esgarrapar" temps d'Oriol Junqueras, que li ha demanat que agraeixi el suport, els ànims i la "força" rebuda per part del jovent republicà mentre s'estava a la cel·la. En nom de l'exconseller, el vicepresident ha demanat als joves que segueixin mobilitzats. En paral·lel, Aragonès també ha dit que l'independentisme republicà ha de ser capaç de fer alhora dues tasques: afrontar la pandèmia i fer efectiva la independència de Catalunya.

Per la seva banda, el portaveu de les Joventuts d'Esquerra Republicana, Pau Morales, s'ha mostrat contrari a la visita del rei Felip IV, prevista per dilluns al monestir de Poblet. "La monarquia no és benvinguda ni a Poblet ni a cap poble dels Països Catalans, no tenim rei!". A més, ha reivindicat el paper i el compromís dels joves republicans en les lluites contra la precarietat laboral, estudiantil i la criminalització del jovent. L'acte polític s'havia d'haver celebrat en el marc del 25è aniversari de l'Acampada Jove, que es va suspendre a causa del coronavirus.